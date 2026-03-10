اتحاد الكرة: نهائى كأس مصر 10 مايو في ستاد القاهرة

حددت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم ، مواعيد مباراتي الدور قبل النهائي والمباراة النهائية لبطولة كأس مصر موسم 2025 - 2026.

و تقرر إقامة مباراة الدور قبل النهائي بين إنبي والفائز من مواجهة بتروجت وبيراميدز، يوم الجمعة 3 أبريل 2026 في تمام الساعة الخامسة مساءً على ستاد بتروسبورت.

بينما ينتظر زد، الفائز من مباراة سيراميكا وطلائع الجيش، لمواجهته في نصف النهائي، يوم 18 مارس الحالى في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً.

وتقرر إقامة المباراة النهائية لبطولة كأس مصر، يوم الأحد 10 مايو 2026 على ستاد القاهرة الدولي في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً، وتجمع المباراة بين الفائز من المباراة رقم (29) والفائز من المباراة رقم (30).

وأوضحت إدارة المسابقات أنه حال انتهاء الوقت الأصلي لأي مباراة بالتعادل، يتم اللجوء إلى وقت إضافي لمدة نصف ساعة على شوطين، وفي حال استمرار التعادل، يتم حسم النتيجة من خلال ركلات الترجيح من علامة الجزاء.