رئيس الوزراء: نشهد ظرفاً استثنائياً.. وإجراءات عاجلة لترشيد الإنفاق العام
الدفاعات الجوية السعودية تواصل اعتراض وتدمير المسيرات المخترقة للمجال الجوي
في اتصال هاتفي.. وزيرا الخارجية الروسي والإيراني يبحثان التصعيد الحاد بمنطقة غرب آسيا
تعرف على موعد انخفاض سعر البنزين
الهلال الأحمر المصري يدفع بمساعدات غذائية وطبية وشتوية لدعم الفلسطينيين
تحرك في برلماني لتبكير صرف زيادة المرتبات بعد رفع أسعار المحروقات
وزير المالية يزف بشرى سارة للمواطنين حول زيادة المرتبات
الحكومة الإيرانية: الهجمات الأمريكية والإسرائيلية تودي بحياة 1,255 شخصًا بينهم 200 طفل
تدريب مباشر مع اليابان|إجراء عاجل من التعليم لتطوير منهج البرمجة والذكاء الاصطناعي
الدفاع الإماراتية: الهجمات الإيرانية أدت لـ6 حالات وفاة و122 إصابة
وزير الحرب الأمريكي: إيران ستتلقى ضربة أقوى من أي وقت مضى
اتحاد الكرة: نهائى كأس مصر 10 مايو في ستاد القاهرة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

اتحاد الكرة: نهائى كأس مصر 10 مايو في ستاد القاهرة

كأس مصر
كأس مصر
إسلام مقلد

حددت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم ، مواعيد مباراتي الدور قبل النهائي والمباراة النهائية لبطولة كأس مصر موسم 2025 - 2026.

و تقرر إقامة مباراة الدور قبل النهائي بين إنبي والفائز من مواجهة بتروجت وبيراميدز، يوم الجمعة 3 أبريل 2026 في تمام الساعة الخامسة مساءً على ستاد بتروسبورت.

بينما ينتظر زد، الفائز من مباراة سيراميكا وطلائع الجيش، لمواجهته في نصف النهائي، يوم 18 مارس الحالى في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً.

وتقرر إقامة المباراة النهائية لبطولة كأس مصر، يوم الأحد 10 مايو 2026 على ستاد القاهرة الدولي في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً، وتجمع المباراة بين الفائز من المباراة رقم (29) والفائز من المباراة رقم (30).

وأوضحت إدارة المسابقات أنه حال انتهاء الوقت الأصلي لأي مباراة بالتعادل، يتم اللجوء إلى وقت إضافي لمدة نصف ساعة على شوطين، وفي حال استمرار التعادل، يتم حسم النتيجة من خلال ركلات الترجيح من علامة الجزاء.

كأس مصر

