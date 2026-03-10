مرموش على رأس قائمة مانشستر يونايتد لموقعة ريال مدريد في دوري الأبطال

أعلن الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، قائمة فريقه التي ستخوض مواجهة ريال مدريد الإسباني، والمقرر إقامتها في العاشرة مساء غدٍ الأربعاء على ملعب "سانتياجو برنابيو"، ضمن منافسات ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

ونشرت شبكة "سيتي إكسترا" الإنجليزية، قائمة مانشستر سيتي، حيث شهدت تواجد النجم المصري عمر مرموش، الذي يعول عليه الجهاز الفني ضمن الخيارات الهجومية في المباراة المرتقبة أمام الفريق الملكي.

قائمة مانشستر سيتي لمواجهة ريال مدريد:

حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما، جيمس ترافورد.

خط الدفاع: ماتيوس نونيز، ريكو لويس، عبد القادر خوسانوف، مارك جويهي، جون ستونز، روبن دياز، ماكس ألين، ناثان آكي، ريان آيت نوري.

خط الوسط: نيكو جونزاليس، رودري، ماتيو كوفاسيتش، بيرناردو سيلفا، نيكو أوريلي، سفير نيبان، تيجاني ريندرز، ريان شرقي، فيل فودين.

خط الهجوم: سافينيو، أنطوان سيمينيو، إرلينج هالاند، عمر مرموش، جيريمي دوكو.

ويحتضن ملعب "سانتياجو برنابيو" القمة المنتظرة بين ريال مدريد ومانشستر سيتي في افتتاح مواجهتي دور الـ16، في لقاء يتوقع أن يشهد ندية كبيرة بين الفريقين الطامحين لحسم التأهل مبكرًا قبل مباراة الإياب.