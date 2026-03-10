قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إيران تعلن القبض على 30 شخصا بتهم التجسس لصالح إسرائيل وأمريكا
عضو مجلس إدارة الأهلي السابق: زيزو لم يصنع الفارق وتسبب في أزمات داخل الفريق
رغم الارتفاع العالمي.. ضعف السيولة يضغط على أسعار الذهب في مصر
قطع الإنترنت أثناء امتحانات الثانوية العامة .. 10 صعوبات تواجه التنفيذ
سعر الذهب الآن.. عيار 21 يحلق عند مستوى 7450 جنيها
إسرائيل: سننسق مع واشنطن توقيت وآلية إنهاء الحرب مع إيران
توروب يحسم قراره.. من يحرس عرين الأهلي أمام الترجي التونسي
صفارات الإنذار تدوي في شمال إسرائيل
مفتي الجمهورية: الأمم القوية هي التي تتعلَّم من انكساراتها وتعيد البناء من جديد
الصحة: تشميع عيادة ضياء العوضي وإلغاء ترخيصه لنشر معلومات علاجية مضللة
مقتل رئيس قوات الباسيج الإيرانية في هجوم مشترك لإسرائيل وأمريكا
رئيس الوزراء يتابع مشروعات شركة سكاتك النرويجية وفرص التوسع في الاستثمارات
ديني

الجامع الأزهر يواصل ملتقى «باب الريان» ويناقش منهج القرآن في الدلالة على الإيمان

ملتقى «باب الريان» بالجامع الأزهر
ملتقى «باب الريان» بالجامع الأزهر
أحمد سعيد

واصل الجامع الأزهر عقد ملتقاه الفكري «باب الريان»، اليوم الثلاثاء، تحت عنوان «منهج القرآن في الدلالة على الإيمان»، وذلك بحضور الدكتور محمد صلاح حلمي، رئيس قسم أصول الفقه بكلية الشريعة والقانون وعضو اللجنة الرئيسة للفتوى بالأزهر الشريف، والشيخ محمد صلاح محمود، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، وأدار الحوار الدكتور علي علام، الباحث الشرعي بالجامع الأزهر، وسط حضور كبير من رواد الجامع الأزهر وطلاب العلم.

محمد صلاح حلمي: ترسيخ الإيمان في نفس الإنسان يورثه رقابة ذاتية وضميرًا حيًا يراقب بها أقواله أفعاله

وفي مستهل الملتقى أكد الدكتور محمد صلاح حلمي أن أصل الأخلاق الصحيحة والعبادات الصحيحة هو الإيمان الراسخ بالله سبحانه وتعالى، مشيرًا إلى أن النبي ﷺ قضى ثلاثة عشر عامًا في مكة يرسخ عقيدة التوحيد في قلوب الناس قبل نزول معظم التشريعات، مبينًا أن القرآن المكي ركّز بدرجة كبيرة على ترسيخ الإيمان بالله تعالى، وإبراز قدرته في خلق الكون ورزقه لجميع مخلوقاته.

وأوضح أن القرآن الكريم يدعو الإنسان إلى التفكر والتدبر في مظاهر الكون من حوله، حتى يرسخ الإيمان في قلبه، مستشهدًا بقوله تعالى في سورة عبس: ﴿فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ * أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا * ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا * فَأَنْبَتْنَا فِيهَا حَبًّا * وَعِنَبًا وَقَضْبًا﴾ إلى آخر الآيات الكريمات، مؤكدًا أن هذه الآيات وغيرها تدعو الإنسان إلى التأمل في نعم الله وآيات قدرته في الكون.

وأضاف أن منهج القرآن الكريم يقرر حقيقة أن الإنسان سيقف يومًا بين يدي الله تعالى ليُحاسَب على أعماله، مستشهدًا بقوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُم مَّا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ﴾، مبينًا أن القرآن الكريم يلفت نظر الإنسان إلى آيات الله في الكون مثل قوله تعالى: ﴿أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ * وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ﴾، وكذلك في النفس البشرية في قوله سبحانه: ﴿وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ﴾، وكل ذلك يدل على وحدانية الله سبحانه وتعالى وقدرته. 

وأكد أن ترسيخ هذه المعاني في النفس يورث الإنسان رقابة ذاتية وضميرًا حيًا يراقب أفعاله وأقواله خوفًا من الله ورجاءً في رحمته، مشددًا على أن صلاح المجتمع لا يتحقق إلا بعودة الناس إلى الإيمان الصادق ومراقبة الله في السر والعلن.
من جانبه أكد الشيخ محمد صلاح محمود أن قضية الإيمان تمثل أصل الدين وأساسه، وأن الله سبحانه وتعالى نوّع في القرآن الكريم أساليب الدلالة على الإيمان به، حتى يخاطب الناس جميعًا على اختلاف عقولهم ومداركهم.

وأوضح أن القرآن الكريم دلّ على الإيمان بالله بعدة طرق، منها مخاطبة العقل والدعوة إلى التدبر في الكون، مستشهدًا بقوله تعالى: ﴿أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ﴾، مبينًا أن هذه الآية تنفي أن يكون الكون قد وُجد صدفة أو عشوائية دون خالق قادر.

وأضاف أن من أساليب القرآن كذلك مخاطبة الفطرة الإنسانية السليمة التي تهدي الإنسان إلى الإيمان بالله، مصداقًا لقوله تعالى: ﴿فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا﴾، كما دلّ القرآن على الإيمان عن طريق الخبر الصادق الذي جاء به النبي ﷺ، مبينًا أن الإيمان يقوم على أركانه المعروفة، وهي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. 

وشدد إلى أن المؤمن الحق هو من يظهر أثر إيمانه في سلوكه وأخلاقه وتعاملاته مع الناس، مؤكدًا أن القرآن الكريم قرن بين الإيمان والعمل الصالح في مواضع كثيرة، حتى صار العمل الصالح ثمرة حقيقية للإيمان الصادق، فكلما حسن إيمان الإنسان حسن عمله واستقام سلوكه مع الناس كافة.

وفي ختام الملتقى، استمع الضيفان إلى أسئلة الحضور حول عدد من القضايا المتعلقة بالأمور الفقهية الدينية والدنيوية، وأجابا عنها في ضوء المنهج الأزهري الوسطي، بما يعكس رسالة الأزهر الشريف العلمية والدعوية، ودوره الديني والتوعوي في خدمة المجتمع.

ويأتي ملتقى «باب الريان» في إطار ترسيخ الدور الدعوي والتوعوي الذي يضطلع به الجامع الأزهر خلال شهر رمضان المبارك، حيث يحرص على تنظيم منظومة متكاملة من الدروس العلمية والملتقيات الفكرية والبرامج التربوية التي تستهدف تعميق الوعي بحقائق العبادات ومقاصدها، انطلاقًا من دوره التاريخي في نشر صحيح الدين، وترسيخ منهج الوسطية والاعتدال، وخدمة المجتمع.

الجامع الأزهر الأزهر باب الريان منهج القرآن في الدلالة على الإيمان ملتقى «باب الريان» بالجامع الأزهر

مدبولي

الحكومة تقرر مد زيادة الدعم النقدي على بطاقات التموين

اسعار الدواجن اليوم

بعد زيادة البنزين.. أسعار الفراخ والبيض اليوم الثلاثاء

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار في البنك المركزي اليوم الثلاثاء 10-3-2026

أسعار البنزين الجديدة

بعد زيادة أسعار البنزين .. الحبس والغرامة 100 ألف جنيه لمن يقوم بهذا الفعل

الدكتور مصطفى مدبولي

التمسوا لنا العذر.. الحكومة تعلن مفاجأة سارة للمواطنين| تفاصيل

اسطوانة الغاز

سعر أسطوانة البوتاجاز بعد ارتفاع أسعار البنزين والسولار اليوم.. فيديو

المتهم

قرار عاجل من المحكمة بشأن واقعة التحرش بفتاة الأتوبيس

اسعار البنزين الجديدة

ارتفاع 3 جنيهات.. أسعار البنزين الجديدة بعد الزيادة اليوم

صواريخ إيران

البرلمان الإيراني: إذا شنت إسرائيل وأمريكا حربا على البنية التحتية سترد إيران بالمثل

جنوب لبنان

يونيفيل: عشرات الآلاف من سكان جنوب لبنان نزحوا من منازلهم بسبب الهجمات الإسرائيلية

جانب من الحلقة

اختارت مصر مثوىً لها.. وللنساء نصيب يستعرض قصة السيدة نفيسة بنت الحسن

بالصور

قبل العيد.. طريقة عمل البيتي فور خطوة بخطوة

طريقة عمل البيتي فور خطوة بخطوة..
طريقة عمل البيتي فور خطوة بخطوة..
طريقة عمل البيتي فور خطوة بخطوة..

الوحدة الصامتة.. كيف تؤثر العزلة على الصحة النفسية للإنسان؟

الوحدة الصامتة.. كيف تؤثر العزلة على الصحة النفسية للإنسان؟
الوحدة الصامتة.. كيف تؤثر العزلة على الصحة النفسية للإنسان؟
الوحدة الصامتة.. كيف تؤثر العزلة على الصحة النفسية للإنسان؟

حملات رقابية على محطات الوقود ومستودعات البوتاجاز بالشرقية

مخبز
مخبز
مخبز

ماذا يفعل كوب من القهوة للكبد؟

ماذا يفعل كوب من القهوة للكبد؟
ماذا يفعل كوب من القهوة للكبد؟
ماذا يفعل كوب من القهوة للكبد؟

مي عز الدين

أول تعليق من مي عز الدين بعد العملية الجراحية وخروجها من المستشفى

وزير الدفاع يلتقى عددا من قادة الوحدات والوحدات الفرعية بالجيشين الثاني والثالث الميدانيين

وزير الدفاع يلتقى عددا من قادة الوحدات والوحدات الفرعية بالجيشين الثاني والثالث الميدانيين

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: تعالى معي إلى جبل المقطم

د. أحمد رمضان صوفي

د. أحمد رمضان صوفي يكتب: المرأة وصناعة الإنسان الركيزة الأولى لبناء الوطن وحارسة الأمن القومي

د. خالد رحومة

د. خالد رحومة يكتب: على خط النار.. كيف تصنع مصر من الأزمة "جمهورية الإنتاج" وتعيد رسم خارطة المستقبل؟

