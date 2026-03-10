عالم أزهري: سورة الروم من المبشرات في المقدمات

كشف الدكتور مجدي عبد الغفار، أستاذ بكلية أصول الدين ورئيس قسم الدعوة بكلية الدراسات العليا جامعة الأزهر، أن سورة الروم من المبشرات في المقدمات.



وتابع خلال لقائه مع الدكتور أبو اليزيد علي سلامة، مدير عام شئون القرآن الكريم بالأزهر الشريف، مقدم برنامج نورانيات قرآنية المذاع على قناة صدى البلد، أن المبشرات للمؤمنين والمؤمنات يومئذ كانوا قلة هما في مكة ويتنطلعون لنصر الله أن يرونه ولو بشيء من أهل الكتاب.

وأوضح أن الروم غلبت وهم من أهل الكتاب، حيث قال الله تعالى "الم * غُلِبَتِ الرُّومُ ، فِي أَدْنَى الْأَرْضِ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ ۝ فِي بِضْعِ سِنِينَ لِلَّهِ الْأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ".

وواصل أن المؤمن فرح بنصر الله ونحن في إطار معارك قائمة نراها نتذكر من المعارك غزوة بدر وفرحهم بالنصر بعد ذلك وهم من قلة، لأن الله ينصر من يشاء.

