محافظ الإسماعيلية يتابع التزام السائقين بالتعريفة الجديدة وانتظام العمل بالموقف العمومي

أجرى اللواء أ.ح نبيل السيد حسب الله محافظ الإسماعيلية، اليوم الثلاثاء، جولة ميدانية لتفقد سير العمل بموقف المحافظة العمومي بحي ثالث مدينة الإسماعيلية، وموقف مدينة فايد؛ لمتابعة التزام السائقين بالتعريفة الجديدة للركوب، وانتظام العمل بالموقف عقب تحريك أسعار المحروقات.

وخلال الجولة وجَّه محافظ الإسماعيلية، مدير عام المواقف بالتنسيق مع رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية، بالإعلان عن التعريفة الجديدة للمواصلات في مكان واضح بجميع مواقف السيارات، من خلال وضع لافتة كبيرة موضح بها خطوط السير وقيمة الأجرة المقررة لكل خط، وكذلك وضع استيكرات موضح بها تعريفة الركوب وخط السير وعدد الركاب، ويتم لصقها على الزجاج الأمامي والخلفي لسيارات الأجرة والسرفيس، لتعريف المواطنين بتعريفة الركوب الرسمية، وتطبيق القانون بكل حزم على المخالفين.

كما أكد "حسب الله" على ضرورة الاهتمام برفع كفاءة النظافة العامة بمختلف مواقف السيارات، وأعمال التطوير ورفع الكفاءة اللازمة لجميع مواقف سيارات الأجرة والنقل الجماعي بمدينة الإسماعيلية، والتي تخدم بدورها مختلف مراكز المحافظة، وعمل تندات لحماية السيارات والركاب من حرارة الشمس، ورفع كفاءة دورات المياه. بجانب تكثيف الحملات على محطات الوقود ومواقف سيارات الأجرة والنقل العام، لتحقيق الانضباط ورفع العبء عن كاهل المواطنين.

وأوضح أنه فور الإعلان عن قرار تحريك أسعار الوقود، عملت المحافظة على محورين، الأول وضع تعريفة جديدة للمواصلات، والتنسيق مع المحافظات المجاورة لتوحيد التعريفة الجديدة، والمحور الثاني يتعلق بمتابعة تنفيذ هذه التعريفة، حيث تم تشكيل غرفة عمليات منعقدة على مدار الساعة لتلقي شكاوى المواطنين، واتخاذ ما يلزم من إجراءات حيالها، كما تم تشكيل لجان تفتيشية من المواقف، والمرور، ومباحث المرور، والمتابعة الميدانية، لتكثيف الحملات المرورية على السرفيس ومواقف سيارات الأجرة بجميع قرى ومراكز المحافظة، للتأكد من انتظام العمل، وتطبيق التعريفة الجديدة، والتزام السائقين بخطوط السير وعدد الركاب.

وأضاف أن الأجهزة التنفيذية تكثف حملاتها بمختلف مراكز المحافظة للتأكد من الالتزام بالتعريفة الجديدة، حتى لا يؤدي ذلك إلى زيادة الأعباء على كاهل المواطنين.



كما التقى محافظ الإسماعيلية، بالمواطنين المترددين على مواقف سيارات الأجرة، وتناقش معهم حول التعريفة الجديدة ومدى التزام السائقين بها، وشدد على عدم دفع أي مبالغ مالية بخلاف التعريفة المقررة.

وفي مركز ومدينة فايد تفقد محافظ الإسماعيلية، أعمال تطوير ورفع كفاءة وإعادة رصف الشارع المزدوج الرئيسي بمدينة فايد "الشارع الجديد"، بدءًا من طريق السويس الصحراوي وحتى طريق البحر، حيث تتضمن الأعمال تنفيذ أعمال تطوير شامل، وإنشاء ميدان جديد عند التقاطع بين الشارع المزدوج وطريق البحر، إلى جانب خلق محاور مرورية جديدة داخل المدينة، فضلًا عن أعمال الرصف والتطوير وإنشاء الأرصفة على جانبي الطريق، وذلك ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦، الهادفة إلى رفع كفاءة وتطوير شبكة الطرق بالمحافظة.

ووجَّه حسب الله، رئيس مركز ومدينة فايد، بإعداد تصور كامل لتطوير ورفع كفاءة موقف مدينة فايد، مع إنشاء بوابات دخول وخروج حضارية، بما يتناسب مع الطابع السياحي لمدينة فايد.

واختتم محافظ الإسماعيلية جولته ، بالمرور على مستودعات أسطوانات البوتاجاز بمنطقتي أبو بلح والضبعية، بنطاق مركز ومدينة الإسماعيلية.

وحرص محافظ الإسماعيلية على التأكد من وصول كامل الحصة المخصصة لمحافظة الإسماعيلية، خاصة في فصل الشتاء وزيادة الطلب على أسطوانات البوتاجاز.

بجانب التأكد من الالتزام بالأسعار الجديدة لأسطوانات البوتاجاز، عقب الزيادة الأخيرة في أسعارها والتي أقرتها وزارة البترول.

ووجَّه حسب الله بضرورة مراجعة أوزان الاسطوانات، وصلاحيتها الفنية، والتواصل مع مصانع التعبئة للالتزام بمعايير الجودة والأوزان المقررة.

وشدد محافظ الإسماعيلية على كتابة أسعار أسطوانات البوتاجاز على سيارات التوزيع وعلى واجهة المستودعات، والالتزام بها وهي (٢٧٥ جنيهًا داخل المستودع- ٢٨٥ جنيهًا على سيارات التوزيع- ٣٠٠ جنيهًا للتوصيل للمنازل)، مع مراعاة اشتراطات الأمن والسلامة، والأمن الصناعي داخل المستودعات.

ووجه المحافظ مديرية التموين والتجارة الداخلية بضرورة المتابعة المستمرة، لوصول كامل الحصة المخصصة للإسماعيلية من أسطوانات البوتاجاز، ووصولها للمستهلك بالسعر المقرر قانونًا، وتوافرها على مدار العام.

وحرص محافظ الإسماعيلية على اللقاء بالعاملين بالمستودعات، والاستماع لمشاكلهم وطلباتهم، وتشجيعهم على تقديم خدمة أفضل للمواطن الإسماعيلي.