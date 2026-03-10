خصم من المرتبات وتعليق عقود.. عقوبات قاسية من الخطيب للاعبي الأهلي

قرر الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الاهلي ، خصم ٣٠% من راتب لاعبي الفريق الأول وتعليق ٢٥% من قيمة عقودهم، لحين حسم موقف الفريق من المنافسة على بطولتي الدوري ودوري أبطال إفريقيا.

ومن ضمن قرارات الخطيب الصارمة تقديم موعد سفر الفريق الأول إلى تونس لملاقاة الترجي في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال إفريقيا، على أن تغادر البعثة مطار القاهرة بعد غد الخميس بدلًا من الجمعة، لإتاحة الفرصة للجهاز الفني للاستعداد للمباراة المرتقبة.

- بدء ياسين منصور نائب الرئيس، وسيد عبد الحفيظ عضو المجلس، بشكل عاجل في تقييم جميع العاملين بقطاع الكرة وإداراته ومسئوليه وأجهزته الفنية والإدارية والطبية، وإعادة هيكلة القطاع على مستوى الفريق الأول والناشئين والكرة النسائية والأكاديميات، بما يتوافق مع طموحات النادي وجماهيره خلال المرحلة القادمة.