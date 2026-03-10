الاتحاد الإفريقي: إفريقيا تمتلك الإمكانات للقضاء على الجوع وينقصها سياسات واستثمارات أقوى

أكد مفوض الزراعة والتنمية الريفية والاقتصاد الأزرق والبيئة المستدامة في مفوضية الاتحاد الإفريقي، موسيس فيلاكاتي، أن القارة الإفريقية تواجه تحديات خطيرة في مجال الأمن الغذائي، مشددًا على ضرورة تسريع الجهود لتحقيق هدف القضاء على الجوع بحلول عام 2035.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق مؤشر الجوع العالمي، التي عُقد تحت شعار “20 عامًا من تتبع التقدم: حان وقت تجديد الالتزام بالقضاء على الجوع”.

وأشار فيلاكاتي، وفق بيان الاتحاد الأفريقي، إلى أن ما يقرب من 300 مليون شخص في إفريقيا يعانون من الجوع.

وأكد أن القارة تمتلك إمكانات هائلة وموارد بشرية شابة يمكن أن تسهم في تحقيق الأمن الغذائي، داعيًا إلى تعزيز السياسات والاستثمارات في النظم الزراعية والغذائية، وزيادة القدرة على التكيف مع تغير المناخ، وتوسيع برامج الحماية الاجتماعية، وتحسين إدارة المياه والصرف الصحي بشكل مستدام.

وأضاف أن تحقيق هدف القضاء على الجوع بحلول 2035 يتطلب سياسات أقوى، وتحسين خصوبة التربة والإنتاجية الزراعية، وتعزيز القدرة على مواجهة التغيرات المناخية، وضمان إدارة مستدامة للمياه.