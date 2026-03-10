قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ترامب يعلن افتتاح أول مصفاة نفط منذ 50 عامًا بصفقة 300 مليار دولار
الدفاع السعودية : تدمير مسيّرتين قبل الوصول إلى حقل شيبة النفطي
سلاح خطير في سماء الحرب .. إسرائيل تكشف قنبلة عنقودية أطلقتها إيران
ضربة في قلب مضيق هرمز .. الجيش الأمريكي يدمر 16 سفينة إيرانية تجهّز لزرع الألغام
برشلونة يعود بتعادل ثمين من أرض نيوكاسل بأبطال أوروبا
بث مباشر.. صلاة التهجد ليلة 21 رمضان من الجامع الأزهر
بايرن ميونخ يكتسح أتالانتا بسداسية ويقترب بقوة من ربع نهائي دوري الأبطال
بث مباشر صلاة التهجد ليلة 22 رمضان في الحرمين الشريفين | شاهد
رسميا.. سعر صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم الأربعاء
موعد أذان الفجر يوم الأربعاء 21 رمضان في مصر.. هتتسحر إمتى؟
بشرى عاجلة للمواطنين عن زيادة المرتبات .. أحمد موسى يكشف
وزير الخارجية الصيني يؤكد دعم دول الخليج .. ويطالب بوقف فوري للحرب مع إيران
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الديهي عن قرار زيادة البنزين : حل جراحي لمنع حدوث كارثة

محمود محسن

علق الإعلامي نشأت الديهي، على قرار وزارة البترول بزيادة أسعار البنزين والسولار والغاز نتيجة تداعيات الحرب الإيرانية، قائلاً: "الدولة المصرية تدخلت لوقف نزيف الخسائر، لأننا نستورد المواد البترولية من الخارج، وكافة الأسعار العالمية شهدت ارتفاعًا كبيرًا".

وأضاف "الديهي"، خلال تقديمه برنامجه "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء الثلاثاء، أن هذا القرار يُعد حل جراحي ومؤلم الدولة المصرية اضطرت أنها تلجأ إليه، حتى لا تحدث كارثة في المصانع والمنازل خلال الفترة المقبلة، والتي تتمثل في انقطاع الكهرباء، متابعًا "متخذ هذا القرار لم يكن سعيدًا باتخاذه، وتألم كثيرًا وهو بيتخذه".

وأكد "الديهي"، أن الوضع الإقليمي مشتعل، وأن الحرب في المنطقة لم تترك أحد، ولكن الجيش المصري جاهز بكافة أدواته كاملة، مشيرًا إلى أن الحكومة لا تريد إغضاب المواطنين، ومن بين أعمالها تحقيق السعادة للمواطنين، وأن هذه القرارات جاءت نظرًا لارتفاع أسعار برميل النفط بنسبة تفوق الموازنة العامة.

دار الإفتاء

الإفتاء: يجوز إخراج زكاة الفطر نقودًا والحد الأدنى هذا العام 35 جنيهًا

الشيخ عمرو فاروق

برواية شعبة عن عاصم الكوفي.. عمرو فاروق يؤم آلاف المصلين في الجامع الأزهر

الشيخ خالد الجندي

خالد الجندي يوضح معنى كلمة الفتنة الصحيح في القرآن: مختلفة عن عرفنا الشعبي

طريقة عمل الكنافة بالمانجو .. مقرمشة ولذيذة

أوقاف الشرقية: تجهيز 419 مسجدا للاعتكاف و 776 لصلاة التهجد

ازدواج الرؤية قد يكون علامة على سكتة دماغية .. تحذير من تجاهل هذا العرَض الخطير

ضاهر على رقبة ترامب .. أسباب الطفح الجلدي وطرق العلاج

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ظِلال الطمأنينة في هجير الغربة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: عهد "مجتبى" ومعادلة الردع الجديدة

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: تعالى معي إلى جبل المقطم

