الديهي عن قرار زيادة البنزين : حل جراحي لمنع حدوث كارثة

علق الإعلامي نشأت الديهي، على قرار وزارة البترول بزيادة أسعار البنزين والسولار والغاز نتيجة تداعيات الحرب الإيرانية، قائلاً: "الدولة المصرية تدخلت لوقف نزيف الخسائر، لأننا نستورد المواد البترولية من الخارج، وكافة الأسعار العالمية شهدت ارتفاعًا كبيرًا".

وأضاف "الديهي"، خلال تقديمه برنامجه "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء الثلاثاء، أن هذا القرار يُعد حل جراحي ومؤلم الدولة المصرية اضطرت أنها تلجأ إليه، حتى لا تحدث كارثة في المصانع والمنازل خلال الفترة المقبلة، والتي تتمثل في انقطاع الكهرباء، متابعًا "متخذ هذا القرار لم يكن سعيدًا باتخاذه، وتألم كثيرًا وهو بيتخذه".

وأكد "الديهي"، أن الوضع الإقليمي مشتعل، وأن الحرب في المنطقة لم تترك أحد، ولكن الجيش المصري جاهز بكافة أدواته كاملة، مشيرًا إلى أن الحكومة لا تريد إغضاب المواطنين، ومن بين أعمالها تحقيق السعادة للمواطنين، وأن هذه القرارات جاءت نظرًا لارتفاع أسعار برميل النفط بنسبة تفوق الموازنة العامة.