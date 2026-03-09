نشأت الديهي: مصر لن تتخلى عن الدول الخليجية

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن مصر تقف مع الدول العربية يدا واحدة ضد الاعتداءات عليهم من قبل إيران، مؤكدًا أنها بذلت جهودًا كبيرة بهدف خروج بيان اجتماع جامعة الدول العربية بهذا الشكل؛ حتى تغلق كل الثغرات التي يمكن أي ينفذ منها الشيطان للعبث بين الدول العربية.

وأضاف "الديهي"، خلال تقديم برنامجه "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "Ten"، مساء الأحد، أن مصر تجري تواصلا كاملا مع السعودية وقطر والإمارات والبحرين وعمان والأردن والعراق، وأنها تقف صفًا واحدًا معهم، خاصة أنها ضد الحروب، قائلًا: "مصر مع الدول العربية دون قيود أو شروط أو تفكير".

وشدد "الديهي"، على أن مصر ترفض الهجمات الإيرانية التي شهدتها بعض الدول العربية، لأن تلك الهجمات غير قابلة للتبرير أو التفسير الإيراني، مشيرًا إلى أن مصر تعرض على الدول العربية أي مساندة في أي وقت دون قيد أو شروط.

وطالب "الديهي"، الدول العربية بإعادة الاستماع إلى كلمة الرئيس "السيسي" عام 2015 بشأن إنشاء قوات عربية مشتركة، مؤكدًا أن مصر لن تتخلى عن الدول الخليجية، وأنه يجب على الذين يزايدون على الموقف المصري بالتوقف عن فعل ذلك.

