قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الدولار يتراجع عالميا وسط ترقب لتطورات حرب إيران وانتظار لبيانات التضخم الأمريكية
أميرة صابر: بنك الأنسجة مشروع إنساني بدعم الإفتاء لإنقاذ مرضى الحروق وليس لـ “ســلخ جلــود البشر” | فيديو
بتهمة سرقة بالإكراه.. فنانة شهيرة و4 متهمين يواجهون هذه العقوبة بالقانون
الخارجية الصينية: الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران لا تصب في مصلحة أي طرف
الحرب على إيران.. اختراق الموقع الإلكتروني لأكاديمية اللغة العبرية في إسرائيل
بلومبيرج: إيران تخسر ثلثي منصات إطلاق الصواريخ وأمريكا تفقد 7 مسيرات
السعودية تدمر 6 صواريخ استهدفت قاعدة الأمير سلطان.. وقطر تعترض هجومًا صاروخيًا
10 شهداء و5 جرحى في غارة إسرائيلية على بلدة تمنين في بعلبك شرقي لبنان
التبكير بسبب العيد .. الحكومة تقرّر صرف مرتبات شهر مارس 2026 في هذا الموعد
هيئة بحرية بريطانية: إصابة سفينة حاويات بمقذوف قرب مضيق هرمز
فاينانشيال تايمز: استمرار الحرب على إيران يشعل أزمة طاقة عالمية أكبر
5 أدعية فيها العجب.. داوم عليها في رمضان تتغير حياتك للأفضل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

بلومبيرج: إيران تخسر ثلثي منصات إطلاق الصواريخ وأمريكا تفقد 7 مسيرات

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
القسم الخارجي

كشفت وكالة بلومبيرج، نقلًا عن مسؤولين إسرائيليين ومصدر مطلع على مجريات العمليات العسكرية، أن الضربات التي استهدفت إيران منذ اندلاع الحرب الأخيرة أدت إلى تدمير ما لا يقل عن ثلثي منصات إطلاق الصواريخ الإيرانية، في مؤشر على حجم الضربات التي تعرضت لها البنية العسكرية الإيرانية خلال الأيام الماضية.

وبحسب المسؤولين، فإن العمليات الجوية والصاروخية التي نفذتها الولايات المتحدة وإسرائيل استهدفت بشكل مكثف البنية التحتية الخاصة بالصواريخ الباليستية الإيرانية، بما في ذلك منصات الإطلاق ومراكز القيادة وأنظمة الدعم اللوجستي المرتبطة بها. ويُنظر إلى هذه الضربات على أنها محاولة لإضعاف قدرة إيران على تنفيذ هجمات صاروخية بعيدة المدى ضد أهداف في المنطقة، وخاصة داخل إسرائيل والقواعد الأمريكية.

قدرات إيران العسكرية

ورغم هذه الخسائر، تشير تقديرات عسكرية إلى أن إيران ما زالت تحتفظ بقدرات صاروخية معتبرة، إذ تعتمد طهران على شبكة واسعة من المنصات المتحركة والمواقع المحصنة التي يصعب استهدافها بالكامل. كما أن بعض منصات الإطلاق تُخفى داخل منشآت تحت الأرض أو يتم نقلها باستمرار لتفادي الضربات الجوية.

وفي المقابل، أشارت الوكالة إلى أن الولايات المتحدة تكبدت خسائر في معداتها العسكرية غير المأهولة خلال العمليات الجارية. فقد أفاد المصدر بأن القوات الأمريكية فقدت ما لا يقل عن سبع طائرات مسيّرة من طراز “إم كيو-9 ريبر” منذ اندلاع الحرب.

وتُعد هذه الطائرات من أهم المسيّرات العسكرية التي تعتمد عليها الولايات المتحدة في عمليات الاستطلاع والهجمات الدقيقة، إذ تتميز بقدرتها على التحليق لفترات طويلة وجمع المعلومات الاستخباراتية وتنفيذ ضربات بصواريخ موجهة ضد الأهداف المعادية.

ويرى محللون عسكريون أن خسارة هذا العدد من الطائرات المسيّرة قد تكون نتيجة أنظمة الدفاع الجوي الإيرانية أو الهجمات الإلكترونية التي تستهدف الطائرات بدون طيار، خصوصًا في ظل سعي طهران إلى تقويض التفوق التكنولوجي الأمريكي في ساحة المعركة.

تصعيدًا عسكريًا متسارعًا

وتأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه المنطقة تصعيدًا عسكريًا متسارعًا، مع استمرار الضربات المتبادلة بين إيران من جهة والولايات المتحدة وإسرائيل من جهة أخرى. كما يعكس حجم الأهداف المدمرة من جهة، والخسائر في المعدات العسكرية من جهة أخرى، طبيعة الحرب الحالية التي تعتمد بشكل كبير على الضربات الجوية الدقيقة والعمليات التكنولوجية المتقدمة.

ومع استمرار العمليات العسكرية، يتوقع مراقبون أن تتواصل الضربات ضد البنية الصاروخية الإيرانية في محاولة لتقليص قدرتها على الرد، بينما تسعى طهران في المقابل إلى الحفاظ على ما تبقى من قدراتها العسكرية وإظهار قدرتها على مواصلة القتال رغم الخسائر. وفي ظل هذا المشهد، تبقى التقديرات العسكرية متغيرة مع تطور المعارك على الأرض واستمرار تبادل الضربات بين الأطراف المتحاربة.

بلومبيرغ إيران الحرب على إيران إسرائيل ترامب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هاني شاكر

وفاة هاني شاكر تُشعل مواقع التواصل .. و«الموسيقيين» تكشف الحقيقة

أحمد كجوك وزير المالية

زيادة المرتبات .. وزير المالية يعلن بشرى الأسبوع المقبل

الدولار

رسميا.. سعر صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم الأربعاء

صلاة التهجد كم ركعه

صلاة التهجد كم ركعة ؟ اعرف وقتها وأحكامها للرجال والنساء ودعاءها المستجاب

فيروز مكي

بالراحة على الأرض مش بتاعتهم.. مذيعة القاهرة الإخبارية تعلق على هجمات إيران وتدمير تل أبيب

الخبز

بعد زيادة البنزين | إعلان رسمي من التموين عن الخبز المدعم

علامات ليلة القدر

هل ظهرت علامات ليلة القدر 21 رمضان؟ 8 حقائق تؤكد ظهورها

صلاة التهجد كم ركعة

التهجد كم ركعة ؟ اعرف موعد صلاة المتّقين وعدد ركعاتها وأسهل طريقة لأدائها

ترشيحاتنا

محمد متولي

في ذكراه.. قصة معاناة محمد متولي مع المرض

في ذكرى رحيلها.. سلطانة الطرب منيرة المهدية.. رائدة الغناء والمسرح المصري

في ذكرى رحيلها.. سلطانة الطرب منيرة المهدية.. رائدة الغناء والمسرح المصري

محمد قنديل

في ذكراه.. تعرف على شجرة العائلة الفنية للراحل محمد قنديل

بالصور

سر المطاعم.. مكون بسيط يضيفه الطهاة للأرز ليصبح مفلفلًا مثل المطاعم

سر المطاعم.. مكون بسيط يضيفه الطهاة للأرز ليصبح مفلفلًا مثل المطاعم
سر المطاعم.. مكون بسيط يضيفه الطهاة للأرز ليصبح مفلفلًا مثل المطاعم
سر المطاعم.. مكون بسيط يضيفه الطهاة للأرز ليصبح مفلفلًا مثل المطاعم

إطلالة رمضانية .. آيتن عامر تخطف الأنظار بظهور مبهر

آيتن عامر
آيتن عامر
آيتن عامر

انتبه في رمضان.. خطأ شائع عند شرب الماء في الإفطار قد يضر الكلى

الكلى
الكلى
الكلى

طريقة عمل الغُريبة الناعمة والهشة .. وهذه أسرار نجاحها

طريقة عمل الغريبة
طريقة عمل الغريبة
طريقة عمل الغريبة

فيديو

تامر عبد المنعم مع تقى الجيزاوي

تامر عبدالمنعم: أحمد العوضي أعلى المشاهدات.. ومحمد إمام كسب النجاح الحقيقي .. فيديو

تامر عبد المنعم مع تقى الجيزاوي

تامر عبدالمنعم: أتمنى تقديم السيرة الذاتية للرئيس الراحل حسنى مبارك | فيديو

تامر عبد المنعم مع تقى الجيزاوي

تامر عبدالمنعم عن رفض الظهور مع رامز جلال: «مش كل حاجة الفلوس» | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ظِلال الطمأنينة في هجير الغربة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: عهد "مجتبى" ومعادلة الردع الجديدة

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: تعالى معي إلى جبل المقطم

المزيد