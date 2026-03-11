القاهرة 23 درجة.. خريطة الأمطار والظواهر الجوية المتوقعة اليوم

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة، اليوم الأربعاء، حيث تشهد البلاد أجواءً دافئة على أغلب الأنحاء خلال ساعات النهار، مع استقرار ملحوظ في درجات الحرارة.

درجات الحرارة المتوقعة:

كشفت هيئة الأرصاد أن العظمى على القاهرة الكبرى والوجه البحري تسجل اليوم 23 درجة مئوية، مما يعطي شعورا بالدفء نهارا، بينما تظل الأجواء مائلة للبرودة إلى باردة خلال ساعات الليل والصباح الباكر.

خريطة سقوط الأمطار:

أشار بيان هيئة الأرصاد إلى وجود نشاط للسحب المنخفضة والمتوسطة، حيث تتهيأ الفرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من شمال البلاد والسواحل الشمالية.

ومن المتوفع سقوط أمطار متوسطة على بعض المناطق من الصحراء الغربية على فترات متقطعة.

نصائح للمواطنين:

-الحذر من انخفاض درجات الحرارة ليلاً وضرورة الاحتفاظ بقطعة ملابس ثقيلة عند الخروج مساءً.

- توخي الحذر أثناء القيادة في المناطق التي قد تشهد سقوط أمطار، خاصة في الطرق السريعة بالصحراء الغربية.