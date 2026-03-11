السعودية ترحب بتصنيف أمريكا لإخوان السودان منظمةً إرهابية

رحّبت المملكة العربية السعودية بقرار الولايات المتحدة تصنيف فرع جماعة الإخوان المسلمين في السودان منظمةً إرهابية، حسبما أبلغ وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في اتصال هاتفي.

و تناول الاتصال أيضاً استمرار العدوان الإيراني على المملكة، وفقاً لما أعلنته وزارة الخارجية يوم الأربعاء.

كان روبيو قد أعلن يوم الاثنين الماضي أن وزارة الخارجية الأمريكية ستصنف جماعة الإخوان المسلمين السودانية منظمةً إرهابية عالمية مصنفة بشكل خاص، وتعتزم تصنيفها منظمةً إرهابية أجنبية اعتباراً من 16 مارس.

وقال روبيو في بيان: "تستخدم جماعة الإخوان السودانية العنف المفرط ضد المدنيين لتقويض جهود حل النزاع في السودان ونشر أيديولوجيتها المتطرفة، وقد نفّذ مقاتلوها، عمليات إعدام جماعية بحق المدنيين".

وخلال المكالمة، ناقش الأمير فيصل وروبيو استمرار العدوان الإيراني على المملكة العربية السعودية ودول المنطقة، وتبادلا وجهات النظر حول سبل معالجة هذه التطورات بما يضمن أمن المملكة وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها.