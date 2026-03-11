قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الكاف يختار تريزيجيه ضمن 8 لاعبين قادرين على حسم التأهل لنصف نهائي دوري الأبطال

عبدالله هشام

اختار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “ كاف” تريزيجيه نجم النادي الأهلي ضمن قائمة اللاعبين الذين سيحسموا بطاقة التأهل لدور نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وحسب الكاف فإن عدد كبير من اللاعبين البارزين بالفعل سيكون لهم أدوارًا حاسمة في قيادة أنديتهم إلى الدور ربع النهائي، ومن القاهرة إلى تونس، ومن الرباط إلى بريتوريا

وأوضح الكاف أن اللمسات الفردية الفارق بين التأهل والإقصاء، مع دخول المنافسة مرحلتها الأكثر حسما.

ومن بين اللاعبين المنتظر أن يكون لهم تأثير في تحديد نتائج مواجهات ربع النهائي، هناك دوليون معروفون، ومواهب صاعدة، ولاعبون أصحاب خبرة قدموا لحظات حاسمة خلال مرحلة المجموعات.

محمود حسن "تريزيجيه" – نادي الأهلي المصري

أشاد الكاف بقدارت النجم المصري محمود حسن تريزيجيه وأهميته للنادي الأهلي ودوره الحاسم، في مشوار التتويج بلقب قاري جديد.

يتصدر الجناح البالغ من العمر 31 عامًا حاليًا ترتيب هدافي المنافسة برصيد 5 أهداف وتمريره حاسمة واحدة، مما يؤكد تأثيره الحاسم في الخط الأمامي.

يملك، تريزيجيه، حسب تقرير الكاف فرصة كبيرة لحسم التأهل إلى نصف نهائي بطولة أفريقيا بسبب خبرته الدولية ، وتألقه في المباريات الكبيرة سواء مع ناديه أو منتخب بلاده.

 وقد تكون قدرته على التمركز داخل منطقة الجزاء وتحويل الفرص إلى أهداف عاملاً حاسماً عندما يواجه نادي الأهلي، نظيره نادي الترجي التونسي، في واحدة من أبرز مواجهات ربع النهائي

وشملت قائمة الكاف عدة لاعبين بجانب تريزيجيه وهم 

أبوبكر دياكيتي – نادي الترجي التونسي

 برز، أبوبكر دياكيتي، صاحب الـ 19 عاما كأحد أكثر المهاجمين الشباب إثارة في كرة القدم الإفريقية على مستوى الأندية. وسجل المهاجم المالي بالفعل 3 أهداف في المنافسة، مُبرزًا هدوءه وغريزته التهديفية أمام المرمى. وقد جعلت سرعته وأسلوبه المباشر في اللعب منه تهديدًا دائمًا لدفاعات المنافسين.

ويأمل نادي الترجي التونسي أن يواصل اللاعب الشاب تألقه عندما يواجه نادي الأهلي المصري، ويواصل موسمه المميز.

نونو سانتوس – نادي ماميلودي صن داونز

كان صانع الألعاب البرتغالي، نونو سانتوس، أحد أهم عناصر الإبداع في صفوف نادي ماميلودي صن داونز هذا الموسم.

ساهم اللاعب البالغ من العمر 27 عامًا بهدفين وتمريرتين حاسمتين في مشوار النادي الجنوب إفريقي نحو ربع النهائي.

يُعرف، سانتوس، برؤيته المميزة وجودته التقنية، حيث غالبًا ما يحدد نسق اللعب في وسط الميدان ويربط بين الدفاع والهجوم.

سيعتمد نادي ماميلودي صن داونز كثيرًا على إبداعه عندما يواجه نادي الملعب المالي في ربع النهائي.

تاديوس نكينج – نادي الملعب المالي

كان المهاجم الكاميروني، تاديوس نكينج، عنصرًا أساسيًا في مشوار نادي الملعب المالي المميز في رابطة أبطال إفريقيا، توتال إنيرجيز.

سجل المهاجم البالغ من العمر 26 عامًا هدفين خلال مرحلة المجموعات، ليساعد نادي العاصمة باماكو على بلوغ الأدوار الإقصائية لأول مرة منذ ما يقارب ثلاثة عقود. وقد مر، نكينغ، خلال مسيرته بعدة أكاديميات وأندية في أوروبا وإفريقيا، مما ساهم في تشكيل مهاجم متكامل وذكي تكتيكيًا. 

قد يكون حضوره البدني وقدرته على إنهاء الهجمات عاملين حاسمين عندما يحاول نادي الملعب المالي مواصلة مشواره المميز أمام نادي ماميلودي صن داونز.

محسن بوريكة – نادي الجيش الملكي

سجل، محسن بوريكة، هدفًا واحدًا فقط حتى الآن في المنافسة، لكن مساهمته الشاملة مع نادي الجيش الملكي المغربي، كانت ذات قيمة كبيرة. ويُعرف المهاجم المغربي بحركته الدائمة وقدرته على إرباك خطوط الدفاع. وأمام نادي بيراميدز، حامل اللقب، قد يكون ضغط، بوريكة، وربطه للعب مفتاحًا لخلق الفرص لفريقه.

أحمد عاطف – نادي بيراميدز

رغم أنه يبلغ من العمر 23 عامًا فقط، أصبح، أحمد عاطف، أحد أبرز العناصر الهجومية في نادي بيراميدز. وسجل المهاجم المصري 4 أهداف بالفعل في رابطة أبطال إفريقيا، توتال إنيرجيز، هذا الموسم، مؤكداً قدرته على التألق تحت الضغط.

ساعدت دقته في إنهاء الفرص وتحركاته الذكية داخل منطقة الجزاء النادي المصري في الدفاع عن طموحاته في الحفاظ على اللقب. وقد تكون أهدافه حاسمة عندما يواجه نادي بيراميدز، نظيره نادي الجيش الملكي المغربي، في مواجهة قوية.

بول باسين – نادي نهضة بركان

كان المهاجم السنغالي، بول باسين، أحد أبرز عناصر القوة وراء وصول نادي نهضة بركان المغربي إلى الأدوار الإقصائية.

سجل اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا ثلاثة أهداف في البطولة، ولعب دورًا مهمًا في القوة الهجومية للنادي المغربي. وتجعل سرعته وانطلاقاته المباشرة وقدرته على إنهاء الهجمات منه تهديدًا دائمًا في الهجمات المرتدة.

سيعوّل نادي نهضة بركان على حدسه الهجومي عندما يواجه نادي الهلال السوداني.

عبد الرزاق عمر – نادي الهلال السوداني

يُعد الدولي السوداني، عبد الرزاق عمر، أحد أكثر المهاجمين الذين يملكون حسا تهديفيا في نسخة هذا الموسم من المنافسة.

سجل اللاعب البالغ من العمر 32 عامًا أ4 أهداف وقدم تمريرة حاسمة واحدة، ليحتل المركز الثاني في ترتيب الهدافين.

يُعرف، عمر، بأنه مهاجم صاحب خبرة كبيرة، اعتاد التألق في اللحظات الحاسمة، وقد تكون قيادته وقدرته على التسجيل عاملين مهمين لنادي الهلال السوداني.

ستكون مواجهته مع دفاع نادي نهضة بركان المغربي، واحدة من أبرز المواجهات في ربع النهائي.

قد تحدد عروض هؤلاء اللاعبين، مع انطلاق مباريات ربع النهائي، يوم 13 مارس، الأندية التي ستقترب خطوة إضافية من التتويج بأهم لقب للأندية في إفريقيا.

