البيت الأبيض: العمليات العسكرية الأمريكية والإسرائيلية ضد إيران ستنتهي عند تحقيق الأهداف

صرحت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت بأن العمليات العسكرية التي تقوم بها إسرائيل والولايات المتحدة ضد أهداف إيرانية ستنتهي بمجرد تحقيق الأهداف.

قالت خلال مؤتمر صحفي: "ستنتهي العمليات عندما يقرر القائد الأعلى للقوات المسلحة أن الأهداف العسكرية قد تحققت بالكامل، وأن إيران في وضع يسمح لها بالاستسلام التام وغير المشروط، سواء صرحت بذلك أم لا".

ذكرت ليفيت أيضاً إن العمليات تسير على ما يرام وتتجاوز الخطة الموضوعة.

أردفت لوسائل الإعلام: "نعلم أن الجيش الأمريكي ومقاتلينا الشجعان ينفذون هذه الأهداف بسرعة وكفاءة قبل الموعد المحدد بكثير".

أكدت كذلك أن أهداف العملية كانت "تدمير صواريخ [إيران] وقدرتها على تدمير أسطولها البحري، وحرمانها نهائياً من الأسلحة النووية، وبالطبع إضعاف وكلائها في المنطقة".

منذ الشهر الماضي، شنت إسرائيل والولايات المتحدة ضربات على أهداف في إيران وهاجمتا قواتها البحرية في الخليج العربي وخارجه.

وردت إيران بدورها بشن هجمات على إسرائيل والقواعد الأمريكية في المنطقة، وأطلقت النار بشكل عشوائي على دول في جميع أنحاء الخليج والشرق الأوسط والقوقاز، وأغلقت مضيق هرمز.