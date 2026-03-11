قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
السفارة الأمريكية في العراق تدعو مواطنيها للحذر من الاختطاف
مقر خاتم الأنبياء: سياسة الضربات المتبادلة انتهت وسننفذ ضربات متواصلة
شهداء لقمة العيش.. الصور الأولى لموقع حادث محور الضبعة المأساوي بمطروح
"روساتوم" الروسية تُجلي موظفيها من إيران
اتحاد عمال مصر: الزيادة المتوقعة في الأجور من 20 إلى 25% تقريبًا
المركزية الأمريكية: دمرنا 60 سفينة لطهران والأسطول الإيراني كله بات خارج المعركة
بعد سنوات من الهيمنة.. هل يقترب محمد صلاح من نهاية دوره في ليفربول؟
وزير الخارجية ونظيره البرتغالي يبحثان مستجدات الوضع الإقليمي وسبل خفض التصعيد في المنطقة
وزارة الصحة تبحث مع التحالف المصري لمصنعي اللقاحات توطين الصناعة وتحويل مصر لمركز إقليمي
خاتم الأنبياء: لن نسمح بتصدير لتر واحد من النفط لصالح أمريكا وحلفائها
القومي للإعاقة يشيد بمسلسل اللون الأزرق.. ويؤكد أهمية التوعية باضطراب طيف التوحد
الفيفا: ترامب يرحب بمشاركة إيران في كأس العالم 2026
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

البيت الأبيض: العمليات العسكرية الأمريكية والإسرائيلية ضد إيران ستنتهي عند تحقيق الأهداف

المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت
محمد على

صرحت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت بأن العمليات العسكرية التي تقوم بها إسرائيل والولايات المتحدة ضد أهداف إيرانية ستنتهي بمجرد تحقيق الأهداف.

قالت خلال مؤتمر صحفي: "ستنتهي العمليات عندما يقرر القائد الأعلى للقوات المسلحة أن الأهداف العسكرية قد تحققت بالكامل، وأن إيران في وضع يسمح لها بالاستسلام التام وغير المشروط، سواء صرحت بذلك أم لا".

ذكرت ليفيت أيضاً إن العمليات تسير على ما يرام وتتجاوز الخطة الموضوعة.

أردفت لوسائل الإعلام: "نعلم أن الجيش الأمريكي ومقاتلينا الشجعان ينفذون هذه الأهداف بسرعة وكفاءة قبل الموعد المحدد بكثير".

أكدت كذلك أن أهداف العملية كانت "تدمير صواريخ [إيران] وقدرتها على تدمير أسطولها البحري، وحرمانها نهائياً من الأسلحة النووية، وبالطبع إضعاف وكلائها في المنطقة".

منذ الشهر الماضي، شنت إسرائيل والولايات المتحدة ضربات على أهداف في إيران وهاجمتا قواتها البحرية في الخليج العربي وخارجه.

وردت إيران بدورها بشن هجمات على إسرائيل والقواعد الأمريكية في المنطقة، وأطلقت النار بشكل عشوائي على دول في جميع أنحاء الخليج والشرق الأوسط والقوقاز، وأغلقت مضيق هرمز.

المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت واشنطن الولايات المتحدة المتحدة الأمريكية إيران النووية هرمز

سر لا يعرفه كثيرون.. لماذا يضيف بعض الطهاة اللبن إلى عجينة القطايف؟

كاجوال لافت.. هاجر أحمد تستعرض رشاقتها

متابعات مكثفة بمواقف سيارات الأجرة بالشرقية لضمان الالتزام بالتعريفة المقررة

انتبه بعد الإفطار.. علامة قد تكشف ارتفاع السكر في الدم

