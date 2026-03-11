السفارة الأمريكية في العراق تدعو مواطنيها للحذر من الاختطاف

حذّرت السفارة الأمريكية في العراق، اليوم "الأربعاء"، مواطنيها من خطر الاختطاف وسط التوتر الإقليمي المستمر، وحثّتهم على توخي الحذر.

وقالت السفارة : "لا تزال إيران والجماعات المسلحة المتحالفة معها تشكّل تهديدًا كبيرًا للأمن العام.. وقد وقعت هجمات على مواطنين أمريكيين ومصالح أمريكية في العراق، ويواجه الأمريكيون خطر الاختطاف.. كما تعرّضت شركات أمريكية وفنادق يرتادها الأجانب، ومنشآت أخرى في العراق، بما في ذلك تلك التي لها صلات بالولايات المتحدة، لهجمات.. وتعرّضت مواقع البنية التحتية الحيوية في جميع أنحاء العراق لهجمات أيضًا."

وأضافت السفارة: "أن التجمع في مناطق مرتبطة بالولايات المتحدة أو مع مجموعات من المواطنين الأمريكيين يلزمه الحذر.