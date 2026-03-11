كاجوال لافت.. هاجر أحمد تستعرض رشاقتها

نشرت الفنانة هاجر أحمد، صورا جديدة لها عبر خاصية ستوري من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام بإطلالة كاجوال.

وظهرت هاجر أحمد، مرتديه توب بسيط باللون الأبيض، ونسقت معه بنطال جينز باللون الأزرق الفاتح، كما أكملت اللوك ببالطو باللون الأبيض ليكشف عن جمالها.

كما اختارت هاجر أحمد، أن تترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة تتناسب مع ظهورها.

ومن الناحية الجمالية تعتمد هاجر أحمد، في المكياج على جمال بشرتها الطبيعي لتظهر بلوك طبيعي .

ونعرض لكم صور الفنانة هاجر أحمد