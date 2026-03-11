الفيفا: ترامب يرحب بمشاركة إيران في كأس العالم 2026

كشف جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن تفاصيل جلسته مع دونالد ترامب رئيس أمريكا لمناقشة تفاصيل استضافة كأس العالم 2026 بجانب موقف إيران من البطولة.

وقال إنفانتينو في تصريحات عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام: التقيت برئيس الولايات المتحدة الأمريكية، دونالد ترامب سيناقش حالة الاستعدادات لكأس العالم لكرة القدم القادمة، والحماس المتزايد، حيث أننا على استعداد للانطلاق خلال 93 يومًا فقط.

وأضاف: تحدثنا أيضا عن الوضع الحالي في إيران، وحقيقة تأهل المنتخب الإيراني للمشاركة في كأس العالم لكرة القدم 2026. خلال المناقشات، كرر الرئيس ترامب التأكيد على أن الفريق الإيراني مرحب به بالطبع للمنافسة في البطولة في الولايات المتحدة.

واختتم إنفانتينو تصريحاته قائلا : نحن جميعا بحاجة إلى حدث مثل كأس العالم لكرة القدم لجمع الناس الآن أكثر من أي وقت مضى، وأشكر بصدق رئيس الولايات المتحدة على دعمه، حيث يظهر مرة أخرى أن كرة القدم توحد العالم.

