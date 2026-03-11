قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الخارجية ونظيره البرتغالي يبحثان مستجدات الوضع الإقليمي وسبل خفض التصعيد في المنطقة
وزارة الصحة تبحث مع التحالف المصري لمصنعي اللقاحات توطين الصناعة وتحويل مصر لمركز إقليمي
خاتم الأنبياء: لن نسمح بتصدير لتر واحد من النفط لصالح أمريكا وحلفائها
القومي للإعاقة يشيد بمسلسل اللون الأزرق.. ويؤكد أهمية التوعية باضطراب طيف التوحد
الفيفا: ترامب يرحب بمشاركة إيران في كأس العالم 2026
أفضل 10 أسواق في صادرات الصناعات الغذائية المصرية
إنفانتينو: مشاركة المنتخب الإيراني في كأس العالم 2026 محل ترحيب من ترامب
اتق الله يا اختاه.. القبض على المتهم بالتحرش بفتاة داخل ميكروباص بالإسكندرية
أسبانيا تتخذ قرارا شجاعا ضد دولة الاحتلال | تفاصيل
الرئيس السيسي يؤكد موقف مصر الثابت تجاه خفض التصعيد بالمنطقة| وخبير: القاهرة تهيئ الظروف السياسية لمنع تفاقم الأزمات الإقليمية
الرئيس السيسي يؤكد ضرورة الحفاظ على انتظام سداد مستحقات شركات البترول العالمية
إجلاء 20 شخصا بينهم مصابون من السفينة التايلندية المستهدفة قرب سواحل عمان
الفيفا: ترامب يرحب بمشاركة إيران في كأس العالم 2026

عبدالله هشام

كشف جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن تفاصيل جلسته مع دونالد ترامب رئيس أمريكا لمناقشة تفاصيل استضافة كأس العالم 2026 بجانب موقف إيران من البطولة.

وقال إنفانتينو في تصريحات عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام: التقيت برئيس الولايات المتحدة الأمريكية، دونالد ترامب سيناقش حالة الاستعدادات لكأس العالم لكرة القدم القادمة، والحماس المتزايد، حيث أننا على استعداد للانطلاق خلال 93 يومًا فقط.

وأضاف: تحدثنا أيضا عن الوضع الحالي في إيران، وحقيقة تأهل المنتخب الإيراني للمشاركة في كأس العالم لكرة القدم 2026. خلال المناقشات، كرر الرئيس ترامب التأكيد على أن الفريق الإيراني مرحب به بالطبع للمنافسة في البطولة في الولايات المتحدة.

واختتم إنفانتينو تصريحاته قائلا : نحن جميعا بحاجة إلى حدث مثل كأس العالم لكرة القدم لجمع الناس الآن أكثر من أي وقت مضى، وأشكر بصدق رئيس الولايات المتحدة على دعمه، حيث يظهر مرة أخرى أن كرة القدم توحد العالم.
 

سر لا يعرفه كثيرون.. لماذا يضيف بعض الطهاة اللبن إلى عجينة القطايف؟

كاجوال لافت.. هاجر أحمد تستعرض رشاقتها

متابعات مكثفة بمواقف سيارات الأجرة بالشرقية لضمان الالتزام بالتعريفة المقررة

انتبه بعد الإفطار.. علامة قد تكشف ارتفاع السكر في الدم

