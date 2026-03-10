شهدت تصفيات كأس العالم للهوكي التي أقيمت في مدينة الاسماعيلية، تألقا لافتا لنجوم منتخب مصر، حيث توج اللاعب المصري أحمد الجنايني بلقب هداف البطولة، فيما شهدت المنافسات ايضا تكريم اللاعب محمد رجب بعد وصوله الى 100 مباراة دولية بقميص منتخب مصر للهوكي.

وجاءت منافسات تصفيات كأس العالم للهوكي على ملاعب هيئة قناة السويس بمدينة الاسماعيلية وسط تنظيم مميز ومشاركة ثمانية منتخبات، في واحدة من البطولات المهمة في اجندة الاتحاد الدولي للهوكي.

أحمد الجنايني هداف تصفيات كأس العالم للهوكي

حصل المصري أحمد الجنايني لاعب منتخب مصر هوكي على جائزة هداف تصفيات كاس العالم للهوكي التي اقيمت في مدينة الاسماعيلية بمصر.

ونجح اللاعب في تسجيل خمسة اهداف خلال مباريات البطولة مع منتخب مصر للهوكي ليحصد لقب هداف المنافسات ويؤكد تألقه مع المنتخب الوطني خلال التصفيات.

وقام سيف حامد رئيس الاتحاد الافريقي للهوكي وعضو المكتب التنفيذي في الاتحاد الدولي للهوكي باهداء جائزة افضل لاعب لأحمد الجنايني بعد انتهاء منافسات البطولة امس.

وجاء تتويج الجنايني هداف الهوكي تقديرا للمستوى المميز الذي قدمه خلال مباريات تصفيات كاس العالم للهوكي حيث كان من أبرز لاعبي البطولة.