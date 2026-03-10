دوري أبطال أوروبا.. ليفربول يتأخر بهدف أمام جالطة سراي

تأخر ليفربول أمام جالطة سراي بهدف نظيف، في المباراة التي تجمع الفريقين حاليا على ملعب "رامس بارك" في منافسات ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا، موسم 2025/26.

وجاء هدف جالطة سراي في الدقيقة 7، بعد ركلة ركنية لجالاتا سراي، نفذت بتمريرات قصيرة انتهت بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء استقبلها فيكتور أسيمين برأسية هيأت الكرة لزميله ماريو ليمينا الذي سدد مباشرة إلى داخل الشباك.

تشكيل ليفربول ضد جالطة سراي في دوري أبطال أوروبا:



حراسة المرمى: مامارداشفيلي.

خط الدفاع: جو جوميز، كوناتي، فان دايك، ميلوس كيركيز.

خط الوسط: جرافنبيرخ، ماك أليستر، سوبوسلاي.

خط الهجوم: محمد صلاح، إيكتيكي، فلوريان فيرتز.



ويجلس علي مقاعد البدلاء: وودمان، كورتيس جونز، جاكبو، روبرتسون، فريمبونج، نيوني، موريسون، نالو، نجوموها.