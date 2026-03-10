محمد عبد الوهاب: عبد الله السعيد اتظلم في الأهلى ومشكلة الزمالك بيفرح بدري

كشف محمد عبد الوهاب عضو مجلس إدارة النادى الأهلى الأسبق كواليس رحيل عبد الله السعيد نجم الزمالك عن القلعة الحمراء.

وقال محمد عبد الوهاب الذى يحل ضيفاً على برنامج "النجوم في رمضان": "عبد الله السعيد اتظلم في الأهلى، الحقيقة ماكنش عايز يمشى من الأهلى، هو بس كان عايز يعرف هياخد كام، وماحدش كلمه واتعرض لإغراءات كبيرة".

ويضيف عضو مجلس الأهلى الأسبق: "حتى لما جاله عروض كبيرة قال للمسئولين في الأهلى عشان يتمسكوا بيه، فقالوا له مع السلامة شوف مصلحتك، فكان لازم يمشى، وعشان كدا ربنا كرمه ومكمل".

وتابع محمد عبد الوهاب: "عبد الله السعيد من ضمن لاعيبة وقعت معايا على بياض ومادورتش على فلوس وجابت بطولات كتير".

بينما داعب عضو مجلس إدارة النادى الأهلى الأسبق، نادى الزمالك بأنه سيتلقى هزيمة من الاهلى في مباراة القمة المقبلة.

وقال محمد عبد الوهاب: "مشكلة حبايبنا في الزمالك إنهم بيفرحوا بدري، وأنا بقولهم الأهلى هيكسبكم الماتش الجاي، الدوري لسه في الملعب وربنا كريم، وبردو كل الفرق المنافسة لينا كريمة زي ما إحنا بعنتالهم هدايا، هيبعتولنا إن شاء الله".

وعن حسم بطولة الدوري الموسم الماضى لصالح الاهلى علق محمد عبد الوهاب: "كنت متوقع القرار، الاهلى مش هياخد خطوات غير مدروسة"

وعن الصفقات بين الأهلى والزمالك قال: "صعب جدا أقوى لاعب على ناديه، اتفاوض معاه لما عقده يخلص لكن أقويه على ناديه مش تربيتنا ولا طريقتنا في الأهلى ومش بحب فكرة التعاقد مع اللاعبين بسبب "الكيد".