طائرة الزمالك تواجه بتروجت في الدوري الممتاز .. غدا
دعاء ليلة القدر 21 رمضان لـ دار الإفتاء.. ردّد أفضل صيغة للدعاء المستجاب
كيفية صلاة التهجد في المنزل .. عدد ركعاتها ووقتها والسور التي تقرأ فيها ودعاؤها
راحوا قسم الشرطة ضاربين بعض بسبب كلب | خناقة مثيرة في مدينة بدر
الملّاك في ورطة .. توريث شقق الإيجار القديم بهذه الحالة
أسعار البنزين في أمريكا تتجاوز 3.50 دولار للجالون مع اضطراب سوق النفط
البيت الأبيض : الجيش الأمريكي يستهدف قدرات إيران الصاروخية بضربات جوية
ضاهر على رقبة ترامب .. أسباب الطفح الجلدي وطرق العلاج
بتوجيهات شيخ الأزهر.. الطالب الحسن حسام 16 سنة يؤم آلاف المصلين بالجامع الأزهر
الأرصاد: لا تنخدعوا بدفء النهار.. والحرارة تنخفض لأقل من 10 درجات في هذه المناطق
إيقاف فاركه مدرب ليدز يونايتد مباراة لسبب صادم
8 خطوات سحرية لتخفيض استهلاك بنزين السيارة
أخبار البلد

الملّاك في ورطة .. توريث شقق الإيجار القديم بهذه الحالة

الايجار القديم
الايجار القديم
محمد غالي

تزايدت التساؤلات حول قانون الايجار القديم، بين المستأجرين بشأن مستقبل العلاقة الإيجارية وحقوق كل من المالك والمستأجر في ظل التطورات القانونية الأخيرة.

قانون الايجار القديم

وأصدرت محكمة النقض حكما بارزا في الطعن رقم 2371 لسنة 94 قضائية، قضت فيه بنقض حكم صادر عن محكمة استئناف طنطا – مأمورية بنها، مؤكدة أن الامتداد القانوني لعقد الإيجار بعد وفاة المستأجر الأصلي ليس امتدادا دائما أو قابلا للتوارث عبر الأجيال، وإنما يقتصر على مرة واحدة فقط، وينتهي بوفاة آخر مستفيد من هذا الامتداد.

وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن عقود الإيجار القديمة تخضع لضوابط قانونية دقيقة تهدف إلى تحقيق التوازن بين حق المالك في استرداد ملكيته وحق الورثة في الاستمرار في الانتفاع بالعين المؤجرة لفترة محددة، دون الإضرار بأي من الطرفين.

الايجار القديم

توريث شقق الايجار القديم

وأشار الحكم إلى أن عقد الإيجار المؤرخ في 1 أغسطس 1990 كان قد استنفد بالفعل حق الامتداد القانوني من خلال أحد الورثة الذي استمر في ممارسة النشاط ذاته داخل الوحدة، وبالتالي لا يجوز انتقال العقد مرة أخرى إلى ورثته بعد وفاته.

وشددت المحكمة على أن النصوص الاستثنائية المنظمة للإيجار القديم يجب تفسيرها في أضيق نطاق، وأن التوسع في تطبيقها دون نص قانوني واضح يعد مخالفة للقانون، ما يترتب عليه انتهاء العلاقة الإيجارية والتزام المستأجر أو ورثته بتسليم الوحدة إلى المالك.

الايجار القديم

إنهاء عقود الإيجار القديم

وبالتوازي مع هذا الحكم القضائي، يحدد القانون عددا من الحالات التي يحق فيها إنهاء عقود الإيجار القديم، سواء كانت سكنية أو غير سكنية، ومن أبرزها: ترك المستأجر للوحدة لفترة طويلة دون مبرر وإغلاقها، أو تغيير النشاط المخصص للوحدة، أو تأجيرها من الباطن دون سند قانوني، أو التنازل عنها للغير، إضافة إلى التسبب في أضرار جسيمة للعين المؤجرة أو التأخر في سداد الأجرة وفق الضوابط القانونية.

ورغم هذه الحالات، لا يتم تنفيذ الإخلاء إلا بعد صدور حكم قضائي نهائي يلزم المستأجر بتسليم الوحدة للمالك، بما يضمن الحفاظ على التوازن القانوني بين حقوق الطرفين.

الايجار القديم

أما على صعيد المدة الزمنية للعقود، فقد نصت التعديلات التشريعية الأخيرة على انتهاء عقود الإيجار السكنية القديمة بعد 7 سنوات من سبتمبر 2025، بينما تنتهي عقود الأشخاص الاعتباريين بعد 5 سنوات من التاريخ ذاته، على أن تخضع العلاقة الإيجارية بعد ذلك للقواعد العامة المنظمة للإيجارات، بما يسمح بإبرام عقود جديدة وفق آليات السوق دون الحاجة إلى أسباب إضافية لإنهاء التعاقد.

الايجار القديم قانون الايجار القديم قانون الايجار الايجار المالك والمستأجر

