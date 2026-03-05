قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نزل 1000 جنيه خلال 7 ساعات| تراجع كبير في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة
لاريجاني يحذر المسئولين الأمريكيين من التدخل البري في إيران: ننتظركم
سامح حسين أهداها رحلة عمرة و100 ألف جنيه.. بكاء ربة منزل على الهواء
لماذا سميت الصدقة بهذا الاسم؟.. إمام مسجد السيدة زينب يرد
ثروة مليارية.. رونالدو يتصدر قائمة الرياضيين الأعلى دخلاً في العالم 2026
رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس
دعاء للمريض بالشفاء العاجل .. ردده قبل الإفطار يستجيب الله لك
قرار عاجل من واشنطن.. إجلاء واسع للأمريكيين مع اتساع الأزمة في الشرق الأوسط
الجيش الإيراني يعلن شن هجوم على مقر القوات الأمريكية في أربيل
قرار عاجل بشأن المتهمين في مشاجرة القليوبية
مسابقة نورانيات قرآنية على صدى البلد: سؤال اليوم الـ15 من رمضان
سمر الموافي رئيس مدينة بورفؤاد : سأعمل على تحسين جودة الخدمات والمرافق
برلمان

الحق في التعويض لملاك الإيجار القديم حال امتناع المستأجر عن الإخلاء.. تفاصيل

عبدالرحمن سرحان

تنص المادة السابعة من قانون الإيجار القديم على التزامات المستأجر أو من انتقل إليه عقد الإيجار بإخلاء المكان المؤجر وإعادته إلى المالك أو المؤجر، عند انتهاء مدة العقد المحددة أو حال تحقق أي من الحالتين التاليتين:

إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه العقد ترك المكان المؤجر مغلقًا لمدة تزيد عن سنة دون مبرر.

إذا ثبت أن المستأجر يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية صالحة للاستخدام بنفس الغرض الذي أُعد المكان المؤجر من أجله.

وفي حالة الامتناع عن الإخلاء، يحق للمالك أو المؤجر التقدم بطلب إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرة العقار لإصدار أمر بطرد المستأجر الممتنع عن الإخلاء. ويُشدد القانون على أن هذا الإجراء لا يخل بحق المستأجر في التعويض إذا كان له مقتضى.

كما تمنح المادة المستأجر أو من امتد إليه العقد الحق في رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفق الإجراءات المعتادة، دون أن يؤدي ذلك إلى وقف الأمر القضائي الصادر من قاضي الأمور الوقتية.

ويأتي هذا النص لضمان التوازن بين حقوق المالك والمستأجر، من خلال تنظيم حالات الإخلاء وتحديد الآليات القانونية التي تحمي الطرفين، مع الحفاظ على حق التعويض للمستأجر إذا استحق ذلك، وتوفير مسار قانوني واضح لحل النزاعات المتعلقة بالإيجار القديم.

رمضان 17 يوم فقط.. ليلى عبد اللطيف تثير الجدل

المتهم لم يتتبع المجني عليها .. تفاصيل مُثيرة في تحريات واقعة التحــرش بفتاة الأتوبيس

صدمة لـ الزمالك بسبب فيريرا.. قرار غير متوقع من فيفا ضد النادي

سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك اليوم

الذهب يتراجع بعد ارتفاعات مبكرة مع صعود الدولار وسط توترات الشرق الأوسط

الدولار يرتفع مع تصاعد حرب الشرق الأوسط ويُعزّز مكانته كملاذ آمن

جدول امتحانات شهر مارس 2026 و8 معلومات هامة للطلاب

عمرو الدردير يحتفل بعيد ميلاد شيكابالا

الأسطورة.. مينا ماهر يحتفل بعيد ميلاد شيكابالا

الزمالك أقوى هجوم في الدوري قبل انطلاق الجولة 21

زى المطاعم.. طريقة عمل الكوردن بلو في المنزل

أحداث مثيرة في الحلقة 15 من مسلسل على قد الحب… والجمهور: نيللي كريم نجمة الموسم

المواعيد والقنوات الناقلة لمسلسل حكاية نرجس

حملة مكبرة لرفع الاشغالات والباعة الجائلين بشارع سعد زغلول وميدان المحطة بالزقازيق

هند عصام تكتب: الملك شوشنق السادس

يوسف عبداللطيف يكتب: كواليس تهريب مليارات "رأس الأفعى" عبر الحدود

إبراهيم النجار يكتب: الحرب على إيران.. والشرق الأوسط الجديد!

أحمد عاطف آدم يكتب: جنود توضأوا بالصبر فاستحقوا النصر

كريمة أبو العينين تكتب: فارس وحصان

