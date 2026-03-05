نور إيهاب تكشف لـ صدى البلد كواليس وأسرار شخصيتها في مسلسل اتنين غيرنا.. فيديو

كشفت الفنانة نور إيهاب عن كواليس مشاركتها في مسلسل «اتنين غيرنا»، مؤكدة سعادتها الكبيرة بردود فعل الجمهور على العمل وشخصية «علياء» التي تقدمها خلال الأحداث.

وقالت نور إيهاب، في تصريح خاص لموقع صدى البلد الإخباري، إنها تجسد شخصية «علياء» شقيقة «حسن» الذي يقوم بدوره النجم آسر ياسين، مشيرة إلى أن الشخصية من أقرب الشخصيات إلى قلبها ومن أجمل الأدوار التي قدمتها.



وأضافت أنها تشعر بتشابه كبير بينها وبين شخصية علياء في الحقيقة، خاصة في حب العائلة والاهتمام بالتصوير، وهو ما جعلها تتفاعل مع الدور بشكل طبيعي وسلس.

وأوضحت نور إيهاب أنها تحب بشكل خاص المشاهد التي تم تصويرها داخل المنزل، مؤكدة أنها استمتعت بتصويرها للغاية، كما أعربت عن سعادتها بردود فعل الجمهور، خاصة عندما يشعر المشاهدون أن العائلة في المسلسل تشبه عائلاتهم في الواقع.

كما كشفت أن فكرة تقديم الرقصات ومقاطع «تيك توك» داخل الأحداث كانت فكرة النجمة دينا الشربيني، والتي أضافت أجواء خفيفة ومختلفة على العمل.

واختتمت نور إيهاب حديثها بالتعبير عن سعادتها الكبيرة بالعمل مع جميع فريق المسلسل، مؤكدة أن الكواليس كانت مليئة بالحب والتعاون بين كل المشاركين في العمل.

“اتنين غيرنا”.. من بطولة آسر ياسين ودينا الشربيني وفدوى عابد ونور إيهاب وهنادي مهنا وناردين فرج وأحمد حسن، وهو من تأليف رنا أبو الريش وإخراج خالد الحلفاوي، وإنتاج شركة ميديا هب - سعدي جوهر.

وتدور أحداث مسلسل “اتنين غيرنا” في إطار اجتماعي رومانسي حول أستاذ جامعي يعيش من أجل أسرته وعمله فقط، يلتقي صدفة بممثلة مشهورة تعاني صراعات اجتماعية، الأمر الذي يقلب حياتهما بالكامل رأسًا على عقب، ويُعرض المسلسل حصريًا على منصة واتش إت.

