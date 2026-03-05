البحرين تشتعل.. حريق هائل يندلع في مصفاة بابكو بعد هجوم صاروخي إيراني

أفادت البحرين باندلاع حريق في وحدة تابعة لمصفاة بابكو للطاقة إثر هجوم صاروخي إيراني.

وأعلنت المنامة أن السلطات تمكنت من السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات، مؤكدةً استمرار عمليات المصفاة.

وفي سياق متصل، أفاد مصدران مطلعان على العملية لشبكة CNN أن طائرات مقاتلة قطرية اعترضت قاذفات إيرانية كانت على بُعد دقائق من استهداف قاعدة العديد، أكبر قاعدة عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط.

وفي وقت سابق من يوم الخميس، أعلنت وزارة الدفاع القطرية، عن تعرض دولة قطر لهجوم صاروخي، مؤكدة أن الدفاعات الجوية تتصدى للهجمة الصاروخية.

ودعت الدفاع القطرية ، في بيان اليوم، نقلته وكالة ألأنباء القطرية "قنا"، المواطنين والمقيمين والزائرين إلى الاطمئنان، والالتزام بالتعليمات الصادرة عن الجهات الأمنية، وعدم الانسياق وراء الشائعات، والاعتماد على البيانات والمعلومات الصادرة من الجهات الرسمية.