الجيش الفرنسي : لن نسمح للولايات المتحدة باستخدام قواعدنا في الشرق الأوسط

أكدت هيئة الأركان العامة الفرنسية لصحيفة تايمز أوف إسرائيل في بيان لها أن التقارير التي تتحدث عن نشر أصول أمريكية في قواعد فرنسية بالشرق الأوسط "غير صحيحة".

وأوضح الجيش الفرنسي أنه يُسمح الآن لطائرات الدعم الأمريكية، وليس الطائرات المقاتلة، باستخدام قاعدة إيستر الجوية في فرنسا.

وقالت هيئة الأركان العامة: "هذا إجراء روتيني ضمن حلف الناتو"، مضيفةً أن "فرنسا أصرت على عدم مشاركة هذه الأصول بأي شكل من الأشكال في العمليات التي تُجريها الولايات المتحدة في إيران، وإنما فقط في دعم الدفاع عن شركائنا في المنطقة".

وأكد الجيش الفرنسي أن الولايات المتحدة قدمت لفرنسا "ضمانات كاملة" بأن هذا هو الحال.