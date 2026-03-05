اعتماد منشآت صحية استعدادا للتأمين الصحي الشامل بالمنيا

أعلن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، اعتماد وتجديد اعتماد عدد من المنشآت الصحية بالمحافظة من قبل الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية برئاسة الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة الاعتماد والرقابة الصحية وذلك في إطار الاستعدادات الجارية لانطلاق المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

وأوضح المحافظ أن قرارات الاعتماد شملت تجديد الاعتماد المبدئي لمركز أورام المنيا، إلى جانب منح الاعتماد المبدئي لكل من مستشفى علاج الأورام بسمالوط، ومستشفى العدوة المركزي، ومستشفى الكبد والجهاز الهضمي بملوي، كما حصل مستشفى الثلاثي الجامعي بجامعة المنيا على شهادة الاعتماد المبدئي.

وأضاف محافظ المنيا أن الاعتماد شمل أيضًا وحدتي طب أسرة الكرم بابوقرقاص وطب أسرة بان العلم، بالعدوة وهو ما يعكس الجهود المبذولة للارتقاء بمستوى الخدمات الصحية وتطبيق معايير الجودة داخل المنشآت الطبية بالمحافظة.

وأكد المحافظ أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير القطاع الصحي، مشيرًا إلى أن حصول هذه المنشآت على الاعتماد المبدئي يمثل خطوة مهمة نحو جاهزيتها للانضمام إلى منظومة التأمين الصحي الشامل، بما يضمن تقديم خدمات صحية آمنة ومتكاملة للمواطنين، وفقًا لأعلى معايير الجودة.