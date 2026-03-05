محافظ المنيا يتفقد الوحدة الصحية بقرية تلة استعدادًا لتطبيق التأمين الصحي الشامل

تفقد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، الوحدة الصحية بقرية تلة بمركز المنيا، يرافقه عدد من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ، وذلك في إطار جولاته الميدانية لمتابعة مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، والاطمئنان على جاهزية المنشآت الصحية، ضمن الاستعدادات الجارية لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة والمقرر انطلاقها خلال شهر أبريل المقبل.

وخلال الجولة، استمع المحافظ إلى شرح من الدكتور محمود عمر، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، حول إمكانيات الوحدة الصحية ودورها في خدمة المواطنين، حيث تخدم نحو 65 ألف نسمة من أهالي القرية والمناطق المجاورة، وتسهم في تخفيف الضغط عن المستشفيات العامة من خلال تقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية.

وأكد محافظ المنيا أهمية الارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة داخل الوحدات الصحية، والالتزام بمعايير الجودة في تقديم الخدمة، مع توفير الأطقم الطبية والتجهيزات اللازمة، بما يضمن جاهزية المنشآت الصحية للتطبيق الفعلي لمنظومة التأمين الصحي الشامل وتحقيق رضا المواطنين عن الخدمات المقدمة.

وأوضح أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير القطاع الصحي، من خلال رفع كفاءة المنشآت الصحية وتزويدها بالإمكانات اللازمة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين وتعزيز منظومة الرعاية الصحية.

وتقدم الوحدة الصحية بقرية تلة حزمة متكاملة من الخدمات الطبية، تشمل خدمات الاستقبال والطوارئ، وعيادات طب الأسرة والأسنان، وعيادة الطفل المريض، ومتابعة الأطفال والحوامل، وتنظيم الأسرة، والتطعيمات، وصرف الأدوية، إلى جانب خدمات المعمل، وترصد الأمراض المعدية، والتثقيف الصحي، وصحة البيئة.