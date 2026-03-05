قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مقارنة تثير الجدل.. الغندور ينتقد جدول سفر الزمالك قبل مواجهة أوتوهو
الخسائر الاقتصادية تدفع إسرائيل لتخفيف قيود الحرب
خالد هاشم لـ البنك الدولي: نستهدف تحديد 10 صناعات للتركيز عليها خلال الفترة المقبلة
هيئة الأركان الفرنسية: السماح لطائرات أمريكية باستخدام قواعدنا في الشرق الأوسط
الخزنة فاضية والديون كتيرة.. تجديد العقود أزمة تحاصر قلعة الزمالك
إيران تنفي إطلاق أي صاروخ باتجاه الأراضي التركية
وزيرا الخارجية الإيطالي والأمريكي يبحثان هاتفيا الحرب في إيران وتأثيرها على أسعار الطاقة
زكاة الفطر 2026.. هل يجوز عدم إخراجها لمن عليه دين؟
الدفاعات الجوية القطرية تتصدى لهجوم صاروخي
وزير الاستثمار: تنفيذ منصة الكيانات الاقتصادية كمنظومة وطنية موحدة لدورة حياة الاستثمار
وزير الاقتصاد اللبناني: الوضع الغذائي بالبلاد جيد والعمل على إبقاء المخزون في حالة تعبئة مستمرّة
خير لمصر في رمضان.. بدء إنتاج آبار غاز جديدة بالبحر المتوسط والصحراء الغربية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

جامعة المنيا تعلن اعتماد المستشفى الجامعي الثلاثي

ايمان رياض

أعلن الدكتور عصام الدين صادق فرحات، رئيس جامعة المنيا، حصول المستشفى الجامعي الثلاثي على اعتماد الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، بعد استيفائه لكافة معايير الجودة والسلامة المقررة وفقًا للمعايير القومية المعتمدة للمنشآت الصحية، بما يؤهله للانضمام إلى منظومة التأمين الصحي الشامل.

وأكد رئيس الجامعة أن هذا الاعتماد يُعد إضافة جديدة إلى سلسلة النجاحات التي تحققها المستشفيات الجامعية بجامعة المنيا، ويعكس ما تشهده المنظومة الصحية بالجامعة من تطوير شامل في البنية التحتية والتجهيزات الطبية، إلى جانب تطبيق أعلى معايير الجودة في تقديم الخدمات العلاجية للمرضى.

وأوضح الدكتور عصام فرحات أن إدارة الجامعة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير المستشفيات الجامعية باعتبارها أحد أهم القطاعات الحيوية التي تقدم خدمات صحية وعلاجية لملايين المواطنين بمحافظة المنيا ومحافظات صعيد مصر، فضلًا عن دورها المحوري في تدريب طلاب كليات القطاع الطبي وإعداد كوادر طبية مؤهلة وفق أحدث النظم الطبية العالمية.

وأشار رئيس الجامعة إلى أن جامعة المنيا أصبحت تمتلك أكبر عدد من المستشفيات الجامعية المعتمدة على مستوى الجامعات المصرية، بعدد أربع مستشفيات هي: مستشفى الكبد والجهاز الهضمي، ومستشفى طب وجراحة العيون، ومستشفى الكلى والمسالك البولية، وأخيرًا المستشفى الجامعي الثلاثي، الذي تبلغ طاقته الاستيعابية 420 سريرًا ويضم 11 غرفة عمليات، 34 سرير عناية مركزة، وهو ما يعكس نجاح استراتيجية الجامعة في الارتقاء بمنظومة الرعاية الصحية وتطبيق معايير الجودة والاعتماد داخل مستشفياتها الجامعية.

وأعرب الدكتور أيمن حسانين، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، عن اعتزازه بحصول المستشفى الجامعي الثلاثي على هذا الاعتماد، مؤكدًا أن هذه الخطوة تعكس الجهود الكبيرة المبذولة في تطوير الأداء الطبي ورفع مستوى الخدمات العلاجية والتشخيصية، بما يسهم في تحقيق رضا المرضى وذويهم، ويعزز من مكانة مستشفيات جامعة المنيا كبيوت خبرة طبية متخصصة تقدم خدمات صحية متكاملة للمواطنين.

المنيا جامعة المنيا المستشفى الثلاثي

