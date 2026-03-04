محافظ المنيا: توافر السلع الغذائية بأسعار مخفضة بمعارض «أهلاً رمضان» وتشديد الرقابة على الأسواق

أكد اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، حرص الدولة على تأمين احتياجات المواطنين من السلع الغذائية الأساسية، وضمان توافرها بكميات كافية وبأسعار مخفضة داخل معارض ومنافذ «أهلاً رمضان»، تنفيذًا لتكليفات مجلس الوزراء، وفي إطار سياسة الحكومة الهادفة إلى تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.

وأوضح المحافظ أن الحكومة تتابع الموقف التمويني أولًا بأول، وتعمل على عدم تأثر الأسواق المحلية بأي تطورات إقليمية، مشيرًا إلى توافر مخزون استراتيجي آمن من السلع الغذائية، بما يحقق الاستقرار في الأسواق ويطمئن المواطنين، خاصة مع زيادة معدلات الاستهلاك خلال شهر رمضان المبارك.

وشدد محافظ المنيا على استمرار تكثيف الحملات الرقابية على المخابز البلدية والأسواق والمحال التجارية، للتصدي لكافة صور التلاعب في السلع المدعمة والاستراتيجية، وضمان جودة المنتجات المعروضة، والالتزام بالأسعار المقررة، مع اتخاذ إجراءات قانونية حاسمة تجاه زيارة غير مبررة فى الأسعار و أي محاولات للاحتكار أو التخزين غير المشروع.

واوضح المهندس حلمي الزهري، وكيل وزارة التموين، أن الحملات الرقابية أسفرت عن تحرير 174 مخالفة تموينية متنوعة، شملت 158 مخالفة في مجال المخابز البلدية، تمثلت في إنتاج خبز ناقص الوزن أو غير مطابق للمواصفات، وعدم الالتزام بتعليمات التشغيل، ومخالفات تتعلق بالنظافة وعدم الإعلان عن التعليمات. كما تم تحرير 16 محضرًا في مجال الأسواق، شملت ضبط سلع مجهولة المصدر، ومخالفات ذبح خارج المجازر الحكومية، وعدم حمل شهادات صحية، وعدم الإعلان عن الأسعار.

