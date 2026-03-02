محافظ المنيا: حماية الرقعة الزراعية «أمن قومي»

ترأس اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، بحضور الدكتور محمد علي جبر نائب المحافظ، واللواء الدكتور محمد أنيس السكرتير العام، واللواء أ.ح أحمد جميل السكرتير المساعد، وممثلي مديرية الأمن، والقيادات التنفيذية والأمنية، ورؤساء الوحدات المحلية، ووكلاء الوزارات، ومديري المديريات الخدمية، وممثلي الهيئات والشركات، ومؤسسات المجتمع المدني، وفرع المجلس القومي للسكان.

واستهل المحافظ الاجتماع بتقديم أصدق التهاني لمواطني المحافظة وأعضاء الجهاز التنفيذي بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم، متمنيًا أن يعيده الله على الجميع بالخير واليمن والبركات، داعيًا إلى استلهام قيم العطاء والإخلاص في العمل خلال الشهر الكريم لخدمة أبناء المنيا وتحقيق الصالح العام.

كما رحّب المحافظ بالدكتور محمد علي جبر نائبًا لمحافظ المنيا، معربًا عن تمنياته له بالتوفيق في أداء مهامه.

وأكد أن انضمامه للجهاز التنفيذي يُمثل إضافة قوية تسهم في دفع عجلة العمل بمختلف الملفات التنموية والخدمية، مشددًا على أهمية العمل بروح الفريق الواحد والتنسيق المتكامل بين جميع القطاعات.

وفي ضوء تطورات الأوضاع الإقليمية، أشار المحافظ إلى المتابعة المستمرة من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ووزير التموين، لموقف الأرصدة الاستراتيجية من السلع الغذائية، مؤكدًا أن ملف الأمن الغذائي يأتي على رأس أولويات الدولة لضمان استقرار الأسواق وتوافر السلع للمواطنين.

ووجّه المحافظ وكيل وزارة التموين بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على الأسواق والمنافذ التجارية بجميع مراكز المحافظة، للتأكد من توافر السلع الأساسية بالكميات المناسبة، والتصدي لأي ممارسات احتكارية أو زيادات غير مبررة في الأسعار، بما يحقق حماية المستهلك واستقرار السوق.

وفي ملف التعديات، شدد اللواء كدواني على التصدي الحاسم لكافة محاولات البناء المخالف على الأراضي الزراعية، والتنسيق الكامل مع الجهات الأمنية لإزالة المخالفات في مهدها، مع إحالة المحاضر المحررة في هذا الشأن إلى النيابة العسكرية مباشرة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.

كما أكد المحافظ أهمية تنمية الموارد الذاتية للمحافظة، تنفيذًا لتوجيهات رئاسة مجلس الوزراء، معلنًا إعداد حصر شامل ودقيق لكافة أراضي أملاك الدولة غير المستغلة بمراكز المحافظة التسعة، بهدف تعظيم الاستفادة منها وإقامة مشروعات خدمية وتنموية تعود بالنفع المباشر على المواطنين.

وفي إطار تطوير المنظومة التعليمية، كلف المحافظ رؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق مع هيئة الأبنية التعليمية لاختيار 9 مواقع نموذجية لإنشاء المدارس المصرية اليابانية بمختلف المراكز، مع سرعة دراسة الأراضي المقترحة ميدانيًا للبدء في إجراءات التخصيص.

كما وجّه برفع كفاءة منظومة النظافة وتكثيف أعمال التجميل بالشوارع والميادين، وتنظيم الإعلانات وفق الضوابط القانونية، والإسراع في إنهاء تراخيص المحال العامة، مع التشديد على منع الإشغالات والتعديات التي تعيق حركة المارة والمركبات، بما يضمن سيولة مرورية وانضباطًا حضاريًا.

وفي ختام الاجتماع، وافق المجلس التنفيذي على تخصيص عدد من قطع الأراضي لإنشاء مكاتب صحة متطورة بمركزي العدوة وبني مزار، كما اعتمد إنشاء مركز شباب متكامل بمركز سمالوط على مساحة 3 أفدنة، مع توجيه بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للبدء في التنفيذ، دعمًا للخدمات الصحية والرياضية المقدمة للمواطنين.