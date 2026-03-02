حملات تفتيشية موسعة على الأسواق والمجازر في 4 مراكز بالمنيا

أكد اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، استمرار تكثيف الحملات الرقابية بكافة مراكز ومدن المحافظة، لإحكام الرقابة على الأسواق وضبط منظومة تداول السلع.

وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير غذاء آمن للمواطنين والحفاظ على الصحة العامة، خاصة خلال شهر رمضان المبارك وقرب حلول عيد الفطر، وما يصاحبهما من زيادة في معدلات الاستهلاك.

وفي هذا السياق، نفذت لجنة مشكلة برئاسة اللواء الدكتور محمد أنيس، السكرتير العام للمحافظة، حملة تفتيشية موسعة استهدفت الأسواق ومحال الجزارة والمخابز البلدية بمراكز المنيا وسمالوط وبني مزار وملوي، شملت عددًا من المناطق الحيوية، وأسفرت عن تحرير 28 مخالفة تموينية وصحية متنوعة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال المخالفين.

وأسفرت الحملات عن تحرير 7 مخالفات بمدينة المنيا، تنوعت بين ضبط لحوم مذبوحة خارج السلخانة الرسمية، وضبط لحوم ومضبوطات غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وعدم الإعلان عن الأسعار، وعدم حمل شهادات صحية.

كما تم تحرير 5 مخالفات بمركز بني مزار، و5 مخالفات بمركز سمالوط، و6 مخالفات بمركز ملوي.

وجاءت الحملات بالتعاون بين مديرية التموين، وجهاز حماية المستهلك، ومديرية الطب البيطري، والهيئة القومية لسلامة الغذاء، وعدد من الجهات المعنية، في إطار التنسيق الكامل بين الأجهزة التنفيذية، لضبط الأسواق والتأكد من سلامة المعروض من السلع الغذائية وحماية صحة المواطنين.