جوز عمتها صورها .. القبض على صاحبة فيديو للصلاة بملابس خادشة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن أداء إحدى الفتيات للصلاة، حال ارتدائها ملابس خادشة للحياء، والاتيان بأفعال منافية للأداب.

وبالفحص؛ أمكن تحديد وضبط الفتاة الظاهرة بمقطع الفيديو (18 سنة)، وبمواجهتها؛ اعترفت بارتكاب الواقعة منذ 3 سنوات؛ حال إقامتها طرف عمتها عقب إنفصال والديها، حيث طلب منها زوج عمتها تصوير مقطع الفيديو على النحو المشار إليه.

وبضبط زوج عمة الفتاة (عاطل)، وبمواجهته؛ اعترف بارتكاب الواقعة، وتصويره مقطع الفيديو، ونشره مؤخرا؛ للحصول على نسب مشاهدات عالية.

واتخذت الإجراءات القانونية، وجاري عرضهما على النيابة العامة.