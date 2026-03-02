محمد رمضان: زعلان إني معملتش مسلسل في رمضان.. وصالحت نفسي بعربية فيراري

فاجأ الفنان محمد رمضان جمهوره بقرار غير متوقع بعد غيابه عن السباق الرمضاني لأكتر من عام .

وكتب محمد رمضان عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: كنت زعلان من نفسي إني معملتش مسلسل في رمضان، فقررت أصالح نفسي واشتريت عربية فيراري ٢٩٦ جي تي بي.. تتوقعوا لونها إيه؟ واللي هيتوقع صح هعملوا مسلسل في رمضان.

علي الجانب الآخر، أعلن محمد رمضان عن موعد عرض فيلمه الجديد "أسد"، المقرر ضمن الموسم الصيفي.

فيلم أسد

وكتب محمد رمضان عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"إن شاء الله صيف2026"

وطرح محمد رمضان البرومو الرسمي لفيلم الأسد، ونال إعجاب عدد كبير من متابعيه.