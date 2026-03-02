قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

البحرين: الدفاعات الجوية دمرت وأسقطت 61 صاروخاً و34 طائرة مسيرة إيرانية منذ بدء الهجوم

القسم الخارجي

أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين نجاحها في التصدي لموجة هجمات وصفتها بـ«العدائية» استهدفت أراضي المملكة، مؤكدة أن سماء البحرين كانت تحت السيطرة الكاملة لمنظومات الدفاع الجوي.

وكشفت القيادة أن أنظمة الدفاع الصاروخي تعاملت بكفاءة عالية مع 61 صاروخًا باليستيًا و34 طائرة مسيرة، تم رصدها واعتراضها وإسقاطها جميعًا قبل أن تحقق أهدافها، في عملية دفاعية وُصفت بالدقيقة والحاسمة.

وأكدت القيادة العامة أن جميع وحدات ومنظومات الدفاع في أعلى درجات الجاهزية، وأنها مستعدة للتعامل الفوري مع أي تهديد جديد، بما يضمن حماية أراضي المملكة وسلامة مواطنيها والمقيمين على أرضها.

وشدد البيان على أن استهداف الأعيان المدنية والممتلكات الخاصة باستخدام الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني، خاصة فيما يتعلق بمبدأي التمييز والتناسب، معتبرًا أن تلك الهجمات العشوائية تشكل تهديدًا مباشرًا للسلم والأمن في المنطقة.

وأكدت المملكة احتفاظها بحقها الكامل والمشروع في اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات للدفاع عن سيادتها وأمنها الوطني، وفقًا للقوانين والمواثيق الدولية.

وفي ختام البيان، ناشدت القيادة العامة المواطنين والمقيمين ضرورة الالتزام بأقصى درجات الحذر، والبقاء في المنازل وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى حفاظًا على السلامة العامة، مع التأكيد على متابعة البيانات الصادرة من المصادر الرسمية فقط، وعدم الانسياق وراء الشائعات أو الاقتراب من مواقع الهجمات.

القيادة العامة لقوة دفاع البحرين قوة دفاع البحرين الهجمات الإيرانية على البحرين أخبار البحرين إيران والبحرين

