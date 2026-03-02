أبو العينين ينعي والد الإعلامية نهال طايل

نعي النائب محمد أبو العينين رئيس اتحاد برلمانات دول البحر المتوسط والد الإعلامية نهال طايل والذي وافته المنية فجر اليوم الأثنين .

وتقدم أبو العينين بخالص التعازي وصادق المواساة في وفاة والد الإعلامية نهال طايل دايعا الله – عز وجل – أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان .. وإِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجِعونَ.

وكانت الإعلامية نهال طايل، قد أعلنت- عبر صفحتها الرسمية عبر "فيس بوك"- وفاة والدها، حيث كتبت: "والدي في ذمة الله أرجو الدعاء، اللهم اغفر له وارحمه، اللهم اغفر لحينا وميتنا، وصغيرنا وكبيرنا، وذكرنا وأنثانا، وشاهدنا وغائبنا، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفَّهُ على الإيمان".