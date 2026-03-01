قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تأثيرات الضربات الإيرانية على سعر الذهب في الإمارات.. تفاصيل
هل يجوز للمرأة الصيام وقت الحيض؟ .. داعية: تعاند شرع الله
طقس شديد البرودة وصقيع.. الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس غدا
البترول: لا خسائر بشرية أو تلوث من حادث اصطدام ناقلة بمنصة بترولية
حالة الطقس غدا .. استمرار انخفاض درجات الحرارة في هذه المناطق
الإمارات تغلق سفارتها في طهران وتسحب سفيرها وأعضاء البعثة الدبلوماسية
إعلام عبري: مقاتلات أمريكية من طراز إف 15 وإف 22 تحمل ذخائر في الطريق لإسرائيل
الرئيس السيسي يشارك بـ حفل الإفطار السنوي للقوات المسلحة
الرئيس السيسي: مصر حاولت تجنب الأزمة وتقريب وجهات النظر والوساطة بين أمريكا وإيران
أرسنال يفوز على تشيلسي 2-1 ويعزز صدارته للدوري الإنجليزي
"إن بي سي": الهجوم على الكويت أسفر عن مقـ.تل 3 جنود أمريكيين
حوادث

محملة بالخردة.. الداخلية تكشف تفاصيل فيديو مطاردة سيارة لأخرى نقل

مصطفى الرماح

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام قائد سيارة "ملاكى" بمطاردة سائق سيارة "نقل" محملة بالخردة مدعياً قيامه بسرقة بعض المتعلقات من أحد العقارات بالجيزة وإصطدامه بسيارته وإحداث تلفيات بها.

بالفحص تبين عدوم ورود بلاغات فى هذا الشأن ، وأمكن تحديد القائم على النشر (سائق – مقيم بدائرة قسم شرطة ثان الشيخ زايد) وبسؤاله قرر أنه منذ شهرين إستعان بقائد السيارة النقل (له معلومات جنائية – مقيم بدائرة قسم شرطة الشرابية بالقاهرة) لنقل بعض الأثاث من منزله لمنزل شقيقه وبتاريخ 1/ فبراير أبلغه شقيقه بمشاهدته له بالعقار محل سكنه فقام بسؤاله عن سبب تواجده فإدعى قيامه بجمع الخردة وعقب إنصرافه من العقار أكتشف شقيقه كسر بأحد بوابات العقار "دون السرقة" فقام على إثر ذلك القائم على النشر بإستدراج المشكو فى حقه هاتفياً بزعم نقل الأثاث من العقار محل سكنه وعقب التقابل معه وإخباره بما أخبره شقيقه به حدثت مشادة كلامية بينهما ولاذ بالفرار فقام بملاحقته وإصطدام الآخر بسيارته وأحدث تلفيات بها.


 

أمكن ضبط المشكو فى حقه والسيارة الظاهرة بمقطع الفيديو، وبمواجهته إعترف بالشروع فى السرقة على النحو المشار إليه ، وأنه يعمل فى جمع الخردة وأن الحموله التى ظهرت بمقطع الفيديو كانت حصيلة ما جمعه من عدة أماكن.


 

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.



 

الأجهزة الأمنية سيارة مطاردة نقل

