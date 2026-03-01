تراشق بالحجارة.. القبض على طرفي مشاجرة بالجيزة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن حدوث مشاجرة بين شخصين بالجيزة.

بالفحص تبين أنه تبلغ لمركز شرطة كرداسة بحدوث مشاجرة بين (بائع فاكهة متجول "مصاب بسحجات وكدمات وجروح قطعية") و(عامل "مصاب بجروح قطعية وسحجات متفرقة" – مقيمان بدائرة المركز) حيث أنه حال مرور الأخير بسيارته بمحل البلاغ وأثناء قيام الأول برش مياه بالطريق تناثرت بعضها على سيارة الأخير وحال قيامه بمعاتبته حدثت بينهما مشادة كلامية تطورت لمشاجرة تعديا خلالها على بعضهما وتبادلا التراشق بالحجارة مما أدى لحدوث إصابتهما المنوه عنها .. تم ضبطهما ، وبمواجهتهما تبادلا الإتهامات فيما بينهما.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية .. وتولت النيابة العامة التحقيق.





