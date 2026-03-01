القبض على 3 أشخاص استعرضوا بدرجاتهم النارية بالجيزة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بإحدى مواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام قائدى 3 دراجات نارية بآداء حركات إستعراضية بأحد الطرق السريعة بالجيزة معرضين حياتهم والمواطنين للخطر.

بالفحص أمكن تحديد وضبط الدراجات النارية الظاهرة بمقطع الفيديو "بدون لوحات معدنية" وقائديها (3 أشخاص "لا يحملون تراخيص" – مقيمين بنطاق محافظتى "الجيزة ، الفيوم") وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه بقصد اللهو والإستعراض.

تم التحفظ على الدراجات النارية .. وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائديهم.





