تحقيقات موسعة في الغربية بعد تداول فيديو لسقوط طفل من توكتوك بسمنود

بدأت الجهات الأمنية بمحافظة الغربية إجراءات فحص وتحليل مقطع مصوّر انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يوثق لحظة سقوط طفل من “توك توك” أثناء تحركها بأحد الطرق القريبة من كوبري سمنود، التابع لدائرة مركز سمنود.

سقوط طفل من توك توك في الغربية

ويُظهر الفيديو المتداول الطفل وهو يهوي على الأسفلت بشكل مفاجئ خلال سير المركبة، الأمر الذي تسبب في حالة من الذعر بين المتواجدين بالمكان. كما بدا عدد من الأهالي وهم يسرعون خلف سائق الـ”توك توك” في محاولة لإيقافه عقب وقوع الحادث.

وفي إطار التحريات، تعمل الأجهزة الأمنية حاليًا على تفريغ كاميرات المراقبة الموجودة بمحيط الواقعة، إلى جانب مراجعة المقطع المنتشر، وذلك للوقوف على ملابسات الحادث وتحديد المسؤوليات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة