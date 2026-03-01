الأرصاد تحذر من طقس الإثنين.. أمطار تمتد للقاهرة واضطراب ملاحي مع استمرار موجة الصقيع

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، استمرار الانخفاض فى درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، حالة الطقس غدآ الإثنين 2 مارس 2026، ويسود طقس شديد البرودة في الصباح الباكر، مائل للبرودة نهارًا على أغلب الأنحاء، شديد البرودة ليلًا، و شبورة مائية (4 إلى 9 صباحًا)،

على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد ووسط سيناء.

كما تتوقع ، ارتفاع فرص سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية ، وشمال الوجه البحري قد تعزز أحيانًا على بعض المناطق على فترات متقطعة.

كما تتوقع الأرصاد فرص أمطار خفيفة على مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة وخليج السويس والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد ووسط سيناء، قد تكون متوسطة أحيانًا (بنسبة حدوث 30% تقريبًا) على بعض المناطق على فترات متقطعة.

كما تتوقع الهيئة، حدوث نشاط رياح على أغلب الأنحاء مما يزيد من الإحساس بانخفاض درجات الحرارة، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة على جنوب الصعيد على فترات متقطعة.

كما تشهد الملاحة البحرية اضطرابا على بعض المناطق من سواحل البحر الأحمر وخليجي السويس والعقبة، سرعة الرياح من (40 إلى 60) كم/س وارتفاع الأمواج (2 إلى 3) متر، والحرارة العظمى المتوقعة غدا فى القاهرة الكبرى 18 درجة.

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:



المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 18 09

العاصمة الإدارية 17 08

6 أكتوبر 17 08

بنهــــا 18 09

دمنهور 17 10

وادي النطرون 17 09

كفر الشيخ 17 10

بلطيم 17 09

المنصورة 17 10

الزقازيق 18 10

شبين الكوم 17 09

طنطا 17 09

دمياط 17 12

بورسعيد 17 13

الإسماعيلية 18 09

السويس 18 10

العريش 18 09

رفح 17 08

رأس سدر 19 10

نخل 17 04

كاترين 10 00

الطور 21 12

طابا 17 09

شرم الشيخ 22 13

الغردقة 21 12

الإسكندرية 18 12

العلمين 17 11

مطروح 17 11

السلوم 18 11

سيوة 21 05

رأس غارب 21 12

سفاجا 22 13

مرسى علم 23 14

شلاتين 25 17

حلايب 23 18

أبو رماد 23 16

مرسى حميرة 22 18

أبــــــرق 24 14

جبل علبة 23 15

رأس حدربة 22 18

الفيوم 18 08

بني سويف 19 07

المنيا 19 07

أسيوط 19 06

سوهاج 20 07

قنا 21 10

الأقصر 21 09

أسوان 22 10

الوادي الجديد 20 07

أبوسمبل 21 10