سموحة يكتسح البنك الأهلي بثلاثية في الدوري

فاز فريق سموحة على البنك الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد هيئة قناة السويس، في إطار منافسات الجولة 20 من بطولة الدوري المصري.

أحرز سمير فكرى نجم سموحة الهدف الاول في الدقيقة 11 من عمر المباراة، ثم احرز أتيدجيكو سامادو الهدف الثاني في الدقيقة 40.

وقبل انتهاء الشوط؛ أحرز صلاح بوشامة هدف البنك الأهلي الأول، في الدقيقة 45+2 من عمر المباراة، ثم أحرز خالد الغندور الهدف الثالث لصالح سموحة في الدقيقة 51.

وبهذه النتيجة؛ تجمد رصيد البنك الأهلي عند 25 نقطة في المركز التاسع، بينما رفع فريق سموحة رصيده إلى 28 نقطة في المركز السادس.