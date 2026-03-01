أول تعليق من مدرب ريال مدريد قبل مواجهة خيتافي بالليجا

علق ألفارو أربيلوا، المدير الفني لفريق ريال مدريد، عن مواجهة خيتافي ضمن منافسات الدوري الإسباني مؤكدًا إنه “خصم عنيد”.

ويواجه ريال مدريد نظيره يتافي غدا الإثنين، في الجولة السادسة والعشرين من بطولة الدوري الإسباني.

وقال أربيلوا في المؤتمر الصحفي للمباراة: "أنا متحمس جدًا للمباراة، ومدرك لصعوبة الخصم، إنهم فريق مدرب جيدًا، ومدربهم دائمًا ما يستخرج أفضل ما لدى لاعبيه، إنهم دائمًا خصم عنيد، قادرون على خلق مباريات متقاربة جدًا وفرض أسلوب لعبهم، نعرف مدى صعوبة المباراة غدًا، ونتطلع بشوق للعب على أرضنا وبين جماهيرنا وحصد النقاط الثلاث".

وتابع عن مبابي: "نحن على دراية تامة بما يحدث له، وما كان يحدث له، وما نريده الآن، وهو أن يتعافى تماما من هذه الآلام وأن يكون قادرا على العودة بنسبة 100% بأقصى قدر من الثقة وأقصى درجات الأمان الممكنة عندما يتعافى تماما وتختفي هذه الآلام الطفيفة".

وواصل عن مواجهة مانشستر سيتي بدوري أبطال أوروبا: "ستكون مباراة مثيرة بين ناديين عظيمين، إنها مباراة يستمتع بها مشجعو ريال مدريد حقًا نظرًا لقوة الخصم، عندما يحين الوقت، سنستعد على أكمل وجه، مدركين حجم التحدي الذي ينتظرنا".

وأضاف: "دوري أبطال أوروبا قائم منذ فترة طويلة، وقد يؤثر على بعض الأمور، كغيره من الأمور، وقد تم وضع الجدول الزمني بأكثر الطرق منطقية، مع الأخذ في الاعتبار الأدوار الإقصائية لدوري أبطال أوروبا التي نخوضها جميعًا".

وبسؤاله عن هل يتابع مباريات برشلونة، أجاب: "كلما سنحت لي الفرصة أشاهد جميع مباريات الدوري، مبارياتنا ومباريات منافسينا تستحوذ على معظم وقتنا، لكننا جميعا نستمتع بمشاهدة الفرق الأخرى وهي تلعب".

وأتم: " من الأسهل دائمًا محاولة بناء فريق متماسك ثم دمج اللاعبين تدريجيًا، لم نحظَ بفترة إعداد للموسم أو أيام تدريب كافية، ومن المهم ترسيخ ردود فعل تلقائية، هذه الطريقة أسهل بكثير، حيث يمكن للاعبين التأقلم تدريجيًا مع إيقاع الفريق، لكن أداء جميع اللاعبين كان رائعًا، وهم يستحقون مكانهم في الفريق".

ويحتل ريال مدريد وصافة الدوري الإسباني برصيد 60 نقطة، ويأتي خيتافي في المركز الثالث عشر برصيد 29 نقطة.