الفارس الأبيض في الصدارة.. تعرف على ترتيب الدوري المصري بعد فوز الزمالك على بيراميدز

انفرد فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال بصدارة ترتيب الدوري الممتاز برصيد 40 نقطة فيما حل فريق بيراميدز في المركز الثاني برصيد 37 نقطة والأهلي ثالثا برصيد 37 نقطة وسيراميكا كليوباترا رابعا بنفس الرصيد 37 نقطة.

ترتيب الدوري الممتاز

فوز الزمالك على بيراميدز

وتغلب فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال علي نظيره فريق بيراميدز بهدف دون رد في المباراة التي جمعت بينهما في إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز.

ونجح حسام عبد المجيد في تسجيل الهدف الأول لنادي الزمالك في مرمى فريق بيراميدز، على ستاد الدفاع الجوي، في إطار مباريات الجولة العشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

وسجل عبد المجيد الهدف في الدقيقة 60 من ركلة جزاء بعد ان احتسبها الحكم محمود بسيوني لصالح ناصر منسي بعد خطأ من احمد سامي مدافع بيراميدز في تمرير الكرة لأحمد الشناوي حارس مرماه ليعرقل منسي ليحتسبها الحكم بعد الرجوع لتقنية الفيديو.

الشوط الأول

وانتهت أحداث الشوط الأول من مواجهة فريقي بيراميدز والزمالك وتشير النتيجة إلى التعادل السلبي بين الفريقين، على ستاد الدفاع الجوي، في إطار مباريات الجولة العشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

وشهد الشوط الأول فرص خطيرة من الفريقين أبرزها تسديدة محمد شحاتة في الدقيقة الثانية التي ارتدت من القائم الأيمن لأحمد الشناوي، وانفراد خوان بيزيرا في الدقيقة 17 كأخطر فرص الزمالك، وفي الدقيقة 45+2 أهدر ناصر منسي انفراد تام بالمرمى.

وأهدر فريق بيراميدز أكثر من فرصة للتسجيل لكن الحظ لم يحالفه في اكثر من مرة، وأبرز تلك الفرصة تسديدة زلاكة في الدقيقة الثالثة التي اعتلت العارضة وتسديدة وليد الكارتي التي تصدى لها محمد صبحي حارس الزمالك