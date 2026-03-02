صفارات الإنذار تدوي شمال دولة الاحتلال بعد إطلاق صواريخ من لبنان

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، عن دوي صفارات الإنذار في عدة مناطق بشمال البلاد، بعد أن تم إطلاق عدة قذائف وصواريخ من الأراضي اللبنانية باتجاه المواقع الإسرائيلية، ما أثار حالة من الاستنفار على خط الحدود.

وقد أفادت مصادر إعلامية عبرية ، بأن 6 صواريخ على الأقل أطلقت من لبنان نحو الشمال الإسرائيلي، فيما ترددت أصوات إطلاق نار من رشاشات ثقيلة قرب القطاع الغربي للحدود اللبنانية بعد ذلك مباشرة.

وتشير التقارير، إلى أن هذه الهجمات تمثل أول خرق أمني منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و«حزب الله» حيز التنفيذ في نوفمبر 2024، ما يعكس تصاعد التوتر في المنطقة الشمالية بعد فترة هدوء نسبية.