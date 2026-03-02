سلاح الجو الإسرائيلي يهاجم أهدافا إيرانية في 7 مدن كبرى

ذكرت "القناة 14 " العبرية اليوم أن سلاح الجو الإسرائيلي قام بشن هجمات جوية واسعة على أهداف تابعة للنظام الإيراني في سبع مدن كبرى داخل إيران.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي: موجة جديدة من الغارات: بدأ سلاح الجو الإسرائيلي، بتوجيه من الاستخبارات العسكرية (أمان)، هجوماً واسعاً يستهدف مواقع تابعة لـ "النظام الإيراني" في العاصمة طهران".

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن الطائرات الحربية نفذت موجة جديدة من الضربات، مستهدفة منشآت عسكرية حساسة وأهدافاً يقول إنها مرتبطة بالجيش الإيراني.

وفي العاصمة طهران، أفادت وكالة تسنيم بسماع دوي انفجارات في عدة مناطق، وسط تقارير أولية عن ضربات في قلب المدينة.