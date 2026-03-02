أخبار بني سويف| المحافظ يتفقد المركز التكنولوجي ومعرض أهلاً رمضان.. وفوج سياحي يزور ممشى الكورنيش

نشر موقع “صدى البلد” على مدار الـ 24 ساعة الماضية العديد من الأخبار الخاصة بمحافظة بني سويف كان من أهمها:



محافظ بني سويف يتفقد معرض أهلاً رمضان وسوق اليوم الواحد في إهناسيا

زار اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف، اليوم مركز إهناسيا، ضمن سلسلة جولاته الميدانية للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة في القطاعات الحيوية ومتابعة منظومة العمل بالجهات والمصالح الحكومية، حيث اطمأن على انتظام سير العمل في معارض "أهلاً رمضان "ضمن خطة المحافظة لتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة خلال الشهر الفضيل.

وتجول محافظ بني سويف داخل المعرض، الذي تنظمه الوحدة المحلية بالتنسيق مع وحدة التنمية الاقتصادية وتحت إشراف التموين، ويضم معظم المواد الغذائية والسلع التموينية من السكر والأرز والزيوت والياميش، وبيض المائدة ،فضلا عن تفقد مبادرة سوق (اليوم الواحد)،التي تأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية، بتخفيف الأعباء عن المواطنين من خلال توفير السلع الأساسية بأسعار تنافسية مع ضمان جودتها وسهولة الحصول إليها.

محافظ بني سويف يتفقد المركز التكنولوجي بأهناسيا لمتابعة منظومة التصالح

واصل اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف، جولاته الميدانية لمتابعة سير العمل في ملف التصالح على مخالفات البناء حيث تفقد اليوم المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمركز ومدينة أهناسيا، للوقوف على انتظام العمل ومتابعة مستجدات الأداء داخل المنظومة.

جاء ذلك بحضور أحمد توفيق رئيس مركز ومدينة أهناسيا، وأحمد دسوقي مدير مكتب المحافظ، ونواب رئيس المدينة، ومسؤولي المركز التكنولوجي.

واطّلع المحافظ على آليات استقبال طلبات التصالح، ومراحل فحص الملفات، وسير الإجراءات المقدمة للمواطنين، موجّهًا بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسريع معدلات الإنجاز، وتبسيط خطوات العمل، بما يسهم في التيسير على المواطنين وتحقيق الصالح العام.

كما شدد المحافظ على أهمية المتابعة المستمرة لمعدلات الأداء ونسب الإنجاز، والتقييم الدوري للمنظومة لضمان كفاءة تقديم الخدمات، وتحقيق أعلى مستوى من الجودة والانضباط الإداري.

فوج سياحي يتفقد ممشى الكورنيش ببني سويف ضمن رحلتهم النيلية

تواصل بني سويف استقبال الأفواج السياحية من مختلف دول العالم، حيث استقبلت مساء أمس فوجًا سياحيًا مكونًا من 70 زائرًا من إنجلترا، وذلك ضمن برنامج رحلتهم النيلية الممتدة بين القاهرة وأسوان، في تجربة سياحية تعكس تنوع المقاصد المصرية على ضفاف نهر النيل.في إطار توجيهات اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف، بتعزيز جهود تنشيط السياحة واستثمار المقومات الطبيعية والحضارية التي تمتلكها المحافظة.

وكان في استقبال الفوج فريق من الإدارة العامة للسياحة بديوان عام المحافظة، بالتعاون مع لجنة إدارة الكورنيش، حيث تم تنظيم جولة تفقدية للممشى السياحي الجديد على كورنيش النيل بمدينة بني سويف، مع تقديم كافة التسهيلات اللازمة لضمان راحة الزائرين وخروج الزيارة بالشكل اللائق، بما يعكس الصورة الحضارية للمحافظة.