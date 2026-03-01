فوج سياحي يتفقد ممشى الكورنيش ببني سويف ضمن رحلتهم النيلية

تواصل بني سويف استقبال الأفواج السياحية من مختلف دول العالم، حيث استقبلت مساء أمس فوجًا سياحيًا مكونًا من 70 زائرًا من إنجلترا، وذلك ضمن برنامج رحلتهم النيلية الممتدة بين القاهرة وأسوان، في تجربة سياحية تعكس تنوع المقاصد المصرية على ضفاف نهر النيل.

في إطار توجيهات اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف، بتعزيز جهود تنشيط السياحة واستثمار المقومات الطبيعية والحضارية التي تمتلكها المحافظة،

و كان في استقبال الفوج فريق من الإدارة العامة للسياحة بديوان عام المحافظة، بالتعاون مع لجنة إدارة الكورنيش، حيث تم تنظيم جولة تفقدية للممشى السياحي الجديد على كورنيش النيل بمدينة بني سويف، مع تقديم كافة التسهيلات اللازمة لضمان راحة الزائرين وخروج الزيارة بالشكل اللائق، بما يعكس الصورة الحضارية للمحافظة.

وخلال الجولة، أعرب أعضاء الفوج عن إعجابهم واستمتاعهم بالأجواء النيلية الخلابة والمناظر الطبيعية المميزة، إلى جانب التعرف على أبرز معالم المدينة الحديثة، وبعض المظاهر التراثية التي تعكس عمق التاريخ والثقافة بالمحافظة، مؤكدين أن هذه التجربة تمثل محطة مميزة ضمن رحلتهم النيلية في مصر.