سكرتير بني سويف يُناقش مستجدات الموقف التنفيذي والمالي لمشروعات الخطة الاستثمارية

في ضوء توجيهات اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سوبف، عقد السيد كامل علي غطّاس السكرتير العام ، اجتماعاً اليوم، ضمن سلسلة الاجتماعات الدورية التي يتم عقدها لمناقشة موقف مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2025/2026

استكمل السكرتير العام مناقشاته لمستجدات الموقف المالي والتنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها بالمحافظة في قطاعات الطرق والنقل والري والصرف الصحي والحماية المدنية.

وتم استعراض نسب ومعدلات التنفيذ والإنجاز بكل مشروع ، فضلا عن متابعة المشروعات التي تنفذها الوحدات المحلية.

شهد الاجتماع:محمد عبد اللطيف مدير الإدارة العامة للإدارة الاستراتيجية ،رؤساءالمدن،ومدير الطرق والنقل ومسؤولى الري والأبنية التعليمية والكهرباء ومديري التخطيط والتعاقدات والمشروعات بالوحدات المحلية، ومدير التعاقدات الحكومية ووكيل إدارة العقود بالديوان العام للمحافظة.