ضبط كمية كبيرة من الألعاب النارية فى بنى سويف

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالإتجار بالألعاب النارية ببنى سويف.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات بقطاع نظم الإتصالات وتكولوجيا المعلومات قيام (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة مركز شرطة إهناسيا ببنى سويف) بحيازة كمية من الألعاب النارية تمهيداً للإتجار بها وترويجها للبيع عبر مواقع التواصل الإجتماعى لتحقيق أرباح مالية.



عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه ، وبحوزته (كمية من الألعاب النارية مختلفة الأحجام والأشكال – هاتف محمول "بفحصه تبين وجود آثار ودلائل تؤكد إرتكابه الواقعة) وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة بقصد تحقيق أرباح مادية.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.