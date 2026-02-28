قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أفعال جبانة.. السلطات الإيرانية تطالب سكان طهران بمغادرة العاصمة
الأمن القومي العربي خط أحمر.. اليماحي يدين بشدة الاعتداءات الإيرانية السافرة
العالم يترقب خطاب المرشد الإيراني بعد الضربات الأمريكية والإسرائيلية
الحكومة تطمئن المواطنين: المخزون الاستراتيجي آمن ومستعدون لكل السيناريوهات
هجوم مسيّرة إيرانية على مطار الكويت الدولي وسقوط جرحى
جيش الاحتلال: إيران أطلقت وابلا إضافيا من الصواريخ باتجاه إسرائيل
الأمم المتحدة تحذر من تداعيات خطيرة.. إدانة أممية للتصعيد العسكري في الشرق الأوسط
روسيا والصين تطلبان عقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن بشأن إيران
الشيخ تميم بن حمد يؤكد تقديره لموقف مصر الداعم لدولة قطر
الملك عبد الله الثاني يعرب عن تقديره لموقف مصر الداعم لأمن واستقرار الأردن
الرئيس السيسي للشيخ محمد بن زايد: الحلول العسكرية لن تحقق مصالح أي طرف
حرب إيران.. اجتماع لمجلس الدفاع والأمن القومي الفرنسي لمناقشة الوضع في الشرق الأوسط
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

القومي للمرأة: أمسيات الأسرة المصرية تتضمن مزيجا متكاملا من الأنشطة التوعوية والثقافية

المجلس القومي للمرأة
المجلس القومي للمرأة
أمل مجدى

أطلق المجلس القومي للمرأة ، فعاليات «أمسيات الأسرة المصرية» بجميع محافظات الجمهورية خلال شهر رمضان الكريم.
وتأتي الأمسيات في إطار جهود المجلس للوصول المباشر إلى جميع أفراد الاسرة ونشر الوعي بالقضايا التنموية ذات الأولوية.

وأكدت ياسمين زكريا مدير عام الادارة العامة للحملات والتوعية بالمجلس أن الأمسيات تتضمن مزيجًا متكاملًا من الأنشطة التوعوية والثقافية والفنية، فضلًا عن الفقرات التفاعلية للأطفال مثل الرسم على الوجوه ، والعروض الفنية والتراثية، بما يحقق التفاعل المجتمعي ويضمن وصول الرسائل التوعوية لمختلف الفئات في أجواء رمضانية مميزة. 

كما تتضمن تقديم جلسة للتوعية بالقضية السكانيه من خلال الأئمة والدعاة بوزارة الأوقاف ضمن جلسات الدوار.
 
فيما أضافت نشوى مصطفى القائم بأعمال المديرة الوطنية لبرنامج الشمول المالي بالمجلس،  أن الأمسيات تتضمن أيضاً تقديم عروض مسرح العرائس «فصيلة ورشيدة» كأداة مبسطة لتعزيز مفاهيم الادخار والإقراض الرقمي والشمول المالي للسيدات، إلى جانب التوعية بالتثقيف المالي، والتوعية القانونية .

كما يشارك بالأمسيات ممثلي الأزهر الشريف عبر تقديم رسائل دينية توعوية حول تكريم الإسلام للمرأة وحقوق المرأة في الإسلام.
كذلك جلسات للتوعية القانونية تتناول مخاطر تعاطي المخدرات وآثارها السلبية على الفرد والأسرة وسبل الوقاية منها فى اطار الاستراتيجية القومية لمكافحه المخدرات والحد من التعاطى والادمان ٢٠٢٤ - ٢٠٢٨  والتى تم إطلاقها تحت رعايه فخامة السيد رئيس الجمهورية

المرأة القومي للمرأة المجلس القوم للمرأة أمل عمار المستشارة أمل عمار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصر للطيران

مصر للطيران تعلن تعليق رحلاتها المتجهة إلى 8 دول بالمنطقة

السفارة الأمريكية

عقب ضرب إيران.. السفارة الأمريكية بالقاهرة تطالب مواطنيها بـ توخي الحذر

كامويش

خالد الغندور يثير الجدل بعد استبعاد نجم الأهلي من مباراة زد

طائرة منكوبة

طائرة بوليفيا المنكوبة.. تفاصيل مثيرة بشأن إحراق أموال كانت تنقلها

مصر للطيران

راجعوا حجوزاتكم.. مصر للطيران لـ المسافرين: احتمالية إلغاء بعض الرحلات بالمنطقة

خالد الغندور

لم يخطئ.. خالد الغندور عن موقف اتحاد الكرة مع الأهلي

احمد عبدالقادر

إضافة كبيرة.. نجم الزمالك يكشف حقيقة انتقال لاعب الأهلي للقلعة البيضاء

أرشيفية

عاجل .. إيران تستعد لضرب قاعدة العديد في قطر

ترشيحاتنا

اشتعال فتيل الحرب في المنطقة.. خبير دولي: وقف فوري للقتال قبل الكارثة الشاملة

اشتعال فتيل الحرب في المنطقة.. خبير دولي: وقف فوري للقتال قبل الكارثة الشاملة

إنزاجي

رهان الإدارة وثورة المدرج.. من ينتصر في معركة بقاء إنزاجي مع الهلال السعودي؟

يايسله

من خسارة الفتح إلى صدارة مؤقتة.. كيف صنع يايسله فريقا لا يهزم دفاعيا فى رحلة الصعود الذهبي للأهلي ؟

بالصور

طريقة عمل مدفون الدجاج بالأرز.. بطعم البهارات العربية

طريقة عمل مدفون الدجاج بالأرز على طريقة الشيف حسن
طريقة عمل مدفون الدجاج بالأرز على طريقة الشيف حسن
طريقة عمل مدفون الدجاج بالأرز على طريقة الشيف حسن

إضافة قوية وشاطرة.. إشادات واسعة بأداء نوران ماجد في مسلسل أولاد الراعي

نوران ماجد
نوران ماجد
نوران ماجد

أحداث مثيرة في الحلقة 12 من «سوا سوا».. الأعلى تشويقا في رمضان

احمد مالك وهدي المفتي
احمد مالك وهدي المفتي
احمد مالك وهدي المفتي

نشرة المرأة والمنوعات | لماذا تزداد الخلافات الزوجية في رمضان؟.. طبيب يكشف سبب الشعور بالدوخة خلال الصيام

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

فيديو

سائق سيارة العلم الإسرائيلي

اعترافات صاحب واقعة رفع علم الكيان الإسـ.ــرائيــ.ـلي في شوارع كرداسة.. ماذا قال والده؟

آخر تطورات حادثة فتاة بورسعيد

متقدرش تعمل كده لوحدها.. دفاع المتهمة يتمسك بوجود أطراف أخرى في حادثة فتاة بورسعيد

حفل شاكيرا تحت سفح الأهرامات

التذكرة بـ45 ألف جنيه.. تفاصيل حفل شاكيرا تحت سفح الأهرامات

خالد الصاوي

من السهر للانضباط .. رحلة تحول مفاجئة في حياة خالد الصاوي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وفاء أحمد حسين

وفاء أحمد حسين تكتب: رمضان شهر الانتصارات

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

المزيد