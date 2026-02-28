القومي للمرأة: أمسيات الأسرة المصرية تتضمن مزيجا متكاملا من الأنشطة التوعوية والثقافية

أطلق المجلس القومي للمرأة ، فعاليات «أمسيات الأسرة المصرية» بجميع محافظات الجمهورية خلال شهر رمضان الكريم.

وتأتي الأمسيات في إطار جهود المجلس للوصول المباشر إلى جميع أفراد الاسرة ونشر الوعي بالقضايا التنموية ذات الأولوية.

وأكدت ياسمين زكريا مدير عام الادارة العامة للحملات والتوعية بالمجلس أن الأمسيات تتضمن مزيجًا متكاملًا من الأنشطة التوعوية والثقافية والفنية، فضلًا عن الفقرات التفاعلية للأطفال مثل الرسم على الوجوه ، والعروض الفنية والتراثية، بما يحقق التفاعل المجتمعي ويضمن وصول الرسائل التوعوية لمختلف الفئات في أجواء رمضانية مميزة.

كما تتضمن تقديم جلسة للتوعية بالقضية السكانيه من خلال الأئمة والدعاة بوزارة الأوقاف ضمن جلسات الدوار.



فيما أضافت نشوى مصطفى القائم بأعمال المديرة الوطنية لبرنامج الشمول المالي بالمجلس، أن الأمسيات تتضمن أيضاً تقديم عروض مسرح العرائس «فصيلة ورشيدة» كأداة مبسطة لتعزيز مفاهيم الادخار والإقراض الرقمي والشمول المالي للسيدات، إلى جانب التوعية بالتثقيف المالي، والتوعية القانونية .

كما يشارك بالأمسيات ممثلي الأزهر الشريف عبر تقديم رسائل دينية توعوية حول تكريم الإسلام للمرأة وحقوق المرأة في الإسلام.

كذلك جلسات للتوعية القانونية تتناول مخاطر تعاطي المخدرات وآثارها السلبية على الفرد والأسرة وسبل الوقاية منها فى اطار الاستراتيجية القومية لمكافحه المخدرات والحد من التعاطى والادمان ٢٠٢٤ - ٢٠٢٨ والتى تم إطلاقها تحت رعايه فخامة السيد رئيس الجمهورية